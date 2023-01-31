"قمة الرياضة البحرينية".. تطلعات مستقبلية

مبادرة جديدة من المبادرات الجادة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تلك التي أطلق عليها " قمة الرياضة البحرينية " والتي ستنطلق فعالياتها اعتباراً من الرابع من فبراير المقبل ولمدة خمسة أيام بقاعات فندق "الريجنسي " متضمنة أربعة محاور رئيسة هي الحوكمة الرياضية – الاستثمار الرياضي – تطوير الأداء الرياضي والذكاء الاصطناعي في الرياضة ..



هذا ما كشف عنه المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقد يوم أمس الأول " الأحد " بقاعة المؤتمرات بفندق "كراون بلازا" بحضور ممثلين للهيئات الرياضية والاتحادات والأندية ورجال الإعلام الرياضي حيث كشف الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عن الخطوط العريضة لمحتوى المحاور الأربعة قبل أن يترك التفاصيل إلى المتخصصين للحديث عن هذه المحاور الأربعة ..



أبرز المؤشرات التفاؤلية لتنفيذ مخرجات هذه القمة الرياضية هو ذلك التوجيه الذي أطلقه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة – صاحب المبادرة – والذي شدد فيه على أن لا تترك المخرجات والتوصيات التي ستتمخض عنها الندوات والمحاضرات على ورق أو تركن على الأرفف، بل يجب تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة تنفيذها بحسب أولوياتها حتى يتحقق الهدف المنشود من وراء هذه المبادرة الوطنية تطلعاً لمستقبل رياضي أكثر إشراقاً مواكبة مع ما تشهده الرياضة العالمية من تطور ..

هذا التوجيه " الجاد " يجعلنا نترقب مخرجات هذه القمة على أحر من الجمر لأننا ندرك مدى حاجة رياضتنا البحرينية إلى النهوض وتجاوز كل التحديات التي مازالت تعصف بها وبالأخص في محيط الأندية الوطنية التي تعتبر الرافد الرئيس للمنتخبات الوطنية والركن الأساسي في نجاح المسابقات المحلية .. كما أتمنى أن يتم التطرق إلى الوسائل التي يمكننا من خلالها إعادة الجماهير إلى المدرجات والبحث عن كيفية تكثيف التغطيات الإعلامية للمسابقات المحلية باعتبارها أدوات هامة جداً في جذب الرعاة والداعمين وهو الأمر الذي نريد تحقيقه كعنصر رئيس في هذه المبادرة ..



هامش



المؤتمر شهد أيضاً الكشف عن الخطوط العريضة لفعاليات " يوم البحرين الرياضي 2023" الذي سيقام من الثاني إلى الرابع من فبراير المقبل حيث اطلع السيد عيسى محمد عبدالرحيم رئيس الاتحادين البحريني والدولي للرياضة للجميع رئيس اللجنة المنظمة لهذه الفعالية الوطنية عن أبرز هذه الفعاليات وعن الجديد الذي سيتخللها هذا العام بعد النجاح اللافت الذي حققه الاتحاد البحريني للرياضة للجميع العام الماضي ونحن على ثقة من أن جدية اتحاد الرياضة للجميع ستكفل له تحقيق أهدافه، وما التوفيق إلا من عند الله ..

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*نقلاً عن الوطن البحرينية