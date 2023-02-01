مواصلة النجاح الآسيوي

يلتقي اليوم في العاصمة البحرينية «المنامة» وفود الاتحادات الآسيوية لكرة القدم لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد للأعوام الأربعة المقبلة، بعد أن نال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ثقة الجمعية العمومية، باعتباره المرشح الوحيد للقارة ولدورة ثالثة على التوالي.

ويخوض مرشحنا عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة دوري المحترفين الانتخابات، بجانب كل من عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي ولؤي عميش من الأردن وعبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي من دول غرب القارة، بجانب ممثلي اتحادات تركمانستان وأوزبكستان من وسط آسيا والهند والمالديف ونيبال من جنوب القارة وأستراليا وتايلند وفيتنام من منطقة آسيان وهونج كونج من شرق القارة.

وحظي اثنان من كوادرنا الكروية بمناصب في الاتحاد القاري بتولي يوسف السركال منصب نائب الرئيس ورئيس لعدد من اللجان ومحمد خلفان الرميثي عضواً بجانب عضوية عدد من كوادرنا الكروية في لجان الاتحاد المختلفة كالحكام والمسابقات والإعلام والعديد من المناصب الجانبية في الاتحاد الدولي لعدم ترشحنا أو تأهلنا لها في الفترة السابقة.

ويعد عبدالله ناصر الجنيبي من كوادرنا المميزة الذي يقود رابطة المحترفين، وتشهد له نجاحاته في إدارة دورينا منذ توليه قيادتها بشهادة المعنيين في الأندية ونظرائه في دول الجوار، الأمر الذي يبشر بتجاوز نجاحاته الحدود المحلية إلى المسابقات الآسيوية بمختلف مستوياتها في المرحلة المقبلة.

ولا ننسى عطاءات يوسف السركال في اللجان الدولية المختلفة، كما كان لعطاء محمد خلفان الرميثي الدور المماثل خلال فترة ترأسهما الاتحاد وإسهاماتهما بنجاح مميز بشهادة الجميع فكوادرنا الإماراتية موضع تقدير من المنظومة القارية منذ عضويتنا في الاتحاد ولجانه المختلفة.

واليوم ننتظر الدعم القاري لمرشحنا في عضوية المكتب التنفيذي، لأنه فعلاً سيكون إضافة للمنظومة الكروية لما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانات سوف تسهم في نجاح أنشطة الاتحاد وسيكون سنداً للاتحادات القارية منذ عام 1979 تصفيات إحدى المجموعات إبان افتتاح مدينة زايد الرياضية والبطولات التي تعاقبت بعد ذلك.

كل الأمنيات لمرشحنا بوناصر بالنجاح في مسعاه لتحقيق أهداف الاتحاد في المرحلة المقبلة، وما يحقق لنا وللقارة الآسيوية من نجاح منشود خاصة وأن كأس العالم 2026 سوف يضم 48 منتخباً بزيادة منتخبات القارة والتمثيل المشرف لها في البطولة القادمة.

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية