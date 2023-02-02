هنا البحرين

‏بدأت انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة، التي تشهد أحداثاً ومناسبات رياضية مختلفة أبرزها وجود قيادات «القارة الصفراء» الذين أجمعوا على تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة للجلوس على كرسي الرئاسة لدورة جديدة مقبلة، بعد النجاحات الواضحة التي تحققت في عهده خلال الفترة الماضية، بما يؤكد على مقدراته وأفكاره القيادية و«الكاريزما» التي يتمتع بها وهو يقود سفينة الاتحاد الآسيوي إلى بر الأمان، باعتماده على العمل الجماعي والمؤسسي، ليلتف حوله الجميع، لإيمانهم بأن الرجل يعمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن الديكتاتورية أو الاعتماد على فرد أو فردين في اتخاذ قراراته، وهذا من أهم عوامل نجاح القادة في إدارة مؤسسات الحركة الرياضية، ومن أراد النجاح فيجب أن يحتذي بنهج وأسلوب «بوعيسى».

ونبارك فوز مرشحنا عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن غرب آسيا، وهو من الكفاءات الإدارية، التي نعتز بدورها وعملها، ونشهد بنجاحه في إدارة الرابطة، كما نعتز بأن تكون مملكة البحرين الشقيقة بؤرة اهتمام الرياضة الآسيوية هذه الأيام وهي تستضيف أحداثاً رياضية مختلفة، فقبل أيام شهدت ندوة موسعة شارك فيها المختصون من أبناء الوطن، ناقشوا خلالها واقع الرياضة وكيفية تطويرها، واليوم تشهد المنامة التي انطلقت منها كرة القدم الخليجية عام 1970، ندوة علمية ينظمها اتحاد الرياضة للجميع، يطرح فيها الحضور الآراء والأفكار من أجل الإسهام في خلق بيئة صحية مناسبة للأسرة الرياضية، وهكذا تتوالى الأحداث وتتعدد وتتنوع في الرياضة البحرينية في أجواء مثالية يسودها الانسجام والترابط الجميل والعمل الجماعي، الهم مشترك والهدف واحد، وكم نحن بحاجة إلى مثل هذه المبادرات والندوات العلمية التثقيفية التوعوية، بالإضافة لاجتماعات ساخنة يشارك فيها الجميع دون إقصاء أو خلافات، كما يحدث في بعض المناطق الأخرى المجاورة، كل منهم يعطي ظهره للآخر.. والله من وراء القصد

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*نقلاً عن البيان الإماراتية