آرسنال «أرتيتا»

يقدم نادي آرسنال مستويات كبيرة هذا الموسم بقيادة مدربه الإسباني المميز ميكيل أرتيتا، فمنذ فترة طويلة لم نشاهد آرسنال بهذه الصورة الرائعة، ما جعله يتصدر الدوري الإنجليزي حتى هذه اللحظة. فبعد حقبة المدرب الأسطوري آرسين فينغر الذي درّب الفريق لمدة 22 عاماً منذ عام 1996 حتى 2018 أتى الرجل الإسباني أرتيتا الذي يريد إعادة آرسنال للواجهة من جديد بعد سنوات من عدم إثبات الذات للفريق اللندني.



وتعاقد نادي آرسنال مع أرتيتا في ديسمبر من عام 2019 وتمكّن من تغيير الفريق بشكل جذري واستعادة المدفعجية لبريقه المفقود، حيث وضع حجر الأساس للنادي وقام بالاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لا يتناسبون مع فكره، في المقابل تعاقد مع لاعبين آخرين مناسبين لخططه التكتيكية وتمكّن من صناعة توليفة رائعة من اللاعبين مثل ساكا ومارتينيلي واوديغارد ونيكيتاه وخيسوس ووايت وساليبا ورامسديل وغيرهم من اللاعبين الذين طور مستواهم وأخرج كل ما في جعبتهم لنرى آرسنال قوة كبيرة وبالتحديد في هذا الموسم.

وخلال استلامه زمام تدريب الفريق اللندني حقق أرتيتا لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية. وفي هذا الموسم يسير آرسنال في الطريق لتحقيق البريميرليغ بعد غياب دام ما يقارب عقدين من الزمن، كما أنه منافس حقيقي على بطولة اليوروبا ليغ، وأتوقع أن أرتيتا قادر على تحقيق أمنيات جماهير المدفعجية.



منذ استلام الألماني يورغن كلوب تدريب ليفربول عام 2015، نشاهد ولأول مرة الفريق يمرّ بهذا السوء على مستوى الأداء والنتائج، فقد خرج الريدز من كافة المسابقات المحلية كما أن موقفه في البريميرليغ لا يحسد عليه باحتلاله المركز التاسع وأصبح بعيداً جداً عن المنافسة، ففرصته الوحيدة دوري الأبطال والذي أتوقع عطفاً على ما أراه بأنه سيخرج منه كحال باقي البطولات.

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*نقلاً عن الوطن البحرينية