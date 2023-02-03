أربعة كبيرة وبعناوين مثل هذه المباريات مذلة فمن أين نبدأ الحكاية والرواية يا أهلي.....!!



هل أقول كما هو العنوان رب كارثة نافعة وأبني عليها أحلاما وآمالا أم أوجه الحقيقة كما هي وأسأل عن بطل هذه الفضيحة....!!



الجمهور هو البريء الوحيد والبقية مدانون وأولهم الإعلام الأهلاوي بقيادة (حضرتنا) وعضوية ما لا يقل عن خمسين إعلاميا أوأكثر....!!



ولا أود أن أبحر في تفاصيل الإعلام لأن في التفاصيل يكمن الشيطان بل سأكتفي بهذا الاعتراف وأزيد عليه بضرورة أن يكون الإعلام جزءا من المرحلة بعيداً عن انقسامات ناتجها واضح....!!



الأربعة أقلقت الجميع ولا أدري هل موسيماني اعترف أنه أحد أسبابها أم لا...؟



اللاعبون كلهم للأسف كانوا أصفارا أمام مرجلة وروح الأخدود فماذا دهاكم يا قوم...



رئيس الأهلي وليد معاذ يغرد معتذراً (أعزاؤنا جماهير النادي ⁧‫#الأهلي⁩، أنا أتحمل نتيجة مباراة اليوم قبل أي شخص في المنظومة، لا يوجد



ما يبرر هذه الخسارة، سنعمل ونجتهد لتلافي الأخطاء في الأيام القادمة.)



المهم التصحيح والأهم الهدوء مع ضرورة أن يُعطى يوسف عنبر دور فاعل يناقش من خلاله موسيماني بل ويفرض قراره إن وجد ما يجب أن يفرض فما فعله موسيماني لا يفعله متدرب وليس مدرب..!



يلاحظ يا رئيس الأهلي بل يا نائب رئيس الأهلي أن كل أسرار الأهلي تطرح من خلال أسماء مستعارة محتواها شتم وتحريض وإساءة فهل بينكم من يتبنى هؤلاء ويزودهم بما يحب أن يكون للمركز الإعلامي هنا يجب أن تبحث عن بطل هذا الفعل المسيء للأهلي ....!!



الشتامون مكانهم ليس الأهلي والاطلاع على أسرار الأهلي بل مكانهم مكان آخر لا علاقة له بالراقي والرقي....!



مركزكم الإعلامي أحق بجديدكم وليس أسماء مستعارة أساءت لكل الأهلاويين...



ابحث يا رئيس الأهلي مع نائبك عن من يسرب لهؤلاء لأنهم بكل أمانة يسيؤون لكم إذا كان مصدرهم من وسطكم..!



أخيراً.. التحكيم نحر الأهلي لكن الأربعه أجهزت على قول محتج...!

*نقلاً عن عكاظ السعودية