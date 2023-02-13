خسر وكسب..

بالأمس اختتمت بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، بعد فوز نادي ريال مدريد الإسباني الذي حقق اللقب والذهب على نادي الهلال السعودي الذي حقق المركز الثاني والميداليات الفضية.

في هذا المقال لن أتحدث عن البطولة ولا عن بطلها، لكنني سأتحدث عن ممثلنا في هذا المونديال، نادي الهلال، النادي الذي حقق نتائج فاقت كثير من التوقعات، ليس لأن الهلال لا يستطيع بل لأننا نعرف جيداً الظروف التي مر بها الهلال قبل وقبيل وأثناء هذه البطولة، والتي لو مر بها أي فرق في العالم فإنه لن يحقق ما حققه الهلال في هذه البطولة.

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نعم الهلال خسر البطولة ولم يحقق لقبها الذي كان يتمناه جمهوره، لكنه وبكل أمانة كسب الكثير، كسب المركز الثاني في كأس العالم وحقق الميدالية الفضية كمنجز جديد يتحقق للمرة الأولى على مستوى الرياضة السعودية. وكسب احترام المنافسين قبل المناصرين والدليل ما شاهدناه من ردات فعل الفرق التي قابلها الهلال والتي أشادت بالفريق كثيراً، الهلال كسب أيضاً تعزيز شخصيته كفريق بطل أذاب جميع الفروقات مع الأندية الكبيرة كفلامينغو وريال مدريد (رغم خسارة الأمس) وقبلهم تشيلسي.

أن يذهب الهلال للمشاركة في البطولة وهو لم يسجل أي لاعب أجنبي لفترتين متتاليتين، ويحضر للبطولة بفقدان أربعة لاعبين أساسيين في الفريق وفي المنتخب، بل إن أحدهم كابتن الفريق والمنتخب الوطني، وأن يستطيع الانتصار على المستضيف وبطل أفريقيا ومن ثم يتأهل للنهائي على حساب بطل أمريكا الجنوبية ويقابل ريال مدريد الذي أراح بعض لاعبيه الأساسيين كي يشاركوا أمام الهلال، فأنت يا هلال فريق خيال لا يعرف المحال.

أختم بأن الهلال خسر اللقب لكنه رسخ للزعامة وكسب المجد وسيجلب هذه البطولة في المنظور القريب.

*نقلا عن الرياض السعودية