ـ اُختتم مونديال أندية العالم في المغرب ولا صوت يعلو على صوت الهلال السعودي.. وترادف كلمة السعودي اسم الهلال كأمر طبيعي لفريق يمثل بلاده، ويرفع علمها، ويعرفه الجميع من خلالها.. فهناك الكثير من الأهلة، لكن السعودي هنا هو المقصود وهو من أبهر العالم بوصوله للمباراة النهائية ومواجهته بطل أوروبا ريال مدريد ومقارعته بكل قوة وجسارة طمعًا في التتويج باللقب العالمي والتربع على عرش كرة القدم العالمية.

نعم هكذا كان الهلال السعودي في المغرب فريقًا طموحًا شجاعًا باحثًا عن الذهب كما هو دائمًا حتى وإن كان أمام أعظم فرق العالم وهو ريال مدريد.. لم يستسلم الزعيم وهو يستقبل الأهداف ولم تهتز ثقة لاعبيه بأنفسهم أو ينكسروا ويرتبكوا، بل قاتلوا بكل قوة وأجبروا الجميع على احترامهم وهم يهزون شباك بطل أوروبا ثلاث مرات كل واحدة منها أروع من سابقتها.. وكان يمكن أن تكون أربعًا لو وفق ماريجا في تلك الكرة السهلة التي سنحت له.. وكان يمكن للهلال وهو يخوض تجربته الأولى في نهائي من هذا النوع أن يكون أقوى وأشرس لو منحه حكم اللقاء حقه المكتسب بضربة جزاء صريحة لسالم الدوسري مع صافرة نهاية الشوط الأول، حيث كان يمكن أن ينتهي بالتعادل 2:2 لكن قدّر الله وما شاء فعل.

ولك أن تتخيل أن الهلال دخل هذه البطولة وهو ليس في أفضل حالاته الفنية ولا العناصرية، حيث افتقد لأهم لاعبيه الدوليين الفرج والشهراني والبريك والمالكي ومعهم اليامي حمد، فضلًا عن عقوبة الإيقاف المسلطة عليه والتي حرمته من تعزيز صفوفه وتعديل قائمته.. ومع كل هذا عاد بالميدالية الفضية محتلًا وصافة العالم.. ويكفي الهلاليين فخرًا هذه المحاولة الجادة للفوز بكأس العالم، وهذا الظهور المشرف الذي جعل الفريق معروفًا عالميًّا وفي كل دول العالم كما يعرف مشجعوها أكبر الأندية العالمية.. وهذا أحد أهم المكاسب من المشاركة القوية في مثل هذه البطولات العالمية.

ـ هنيئًا للهلاليين فريقهم الكبير، وهنيئًا للوطن ابنه البار الذي هو على موعد آخر الأسبوع المقبل مع رحلة تشريف جديدة بحثًا عن اللقب الآسيوي الثالث في ظرف 4 سنوات وهو مؤهل لذلك بالفعل متى كان في نفس الحضور الذي تعودناه منه.. فالكأس الآسيوية مطلب ملح لكل الهلاليين والسعوديين الذين تعودوا على تصدر الأندية الآسيوية موخرًا وعبر الهلال نفسه الذي حمل اللقب مرتين في الثلاث سنوات الماضية..

كل التوفيق للفرق السعودية المشاركة في البطولة ليعود أحدها بالذهب.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

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