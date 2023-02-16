وفاء غير مستغرب من نادي النجمة

التكريم تقدير يستحقه الأوفياء الذين أفنوا العمر في جد وعمل دؤوب وانتماء للمكان الذي ينتمون إليه بوفاء، وهو تحريض على تقديم المزيد وعرفان بالجميل، كيف لا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والوفاء صفة الكرام، والمبدع يستحق الإشادة والإشارة له.

في حفل بهيج احتضنه أحد الفنادق، احتفل نادي النجمة مساء الجمعة الماضي بتكريم نجوم الفريق الذهبي للعبة كرة اليد بالنادي عرفانا للإنجازات التي حققوها خلال مسيرتهم الرياضية وتحديدا تحقيق اللقب الأول للبطولة الخليجية الأولى التي أقيمت في امارة الشارقة عام 1984، إضافة إلى تكريم مجموعة من الشخصيات الرياضية في النادي ومملكة البحرين ورجال الصحافة والاعلام، وذلك ضمن حفل سحب قرعة بطولة الاندية الخليجية ابطال الكؤوس في نسختها (39) والتي ستقام خلال شهر مارس المقبل 2023 برعاية وحضور راعي الحفل الشيخ راشد بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

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إن هذا التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي إلى كل هؤلاء النجوم على ما قدموه خلال مشوارهم الرياضي، هذا النادي العريق (النجمة) الذي كلما دعيت إليه سبقني إليه قلبي وعقلي، وكل ذكريات الماضي الجميل. عندما أعود بذاكرتي للوراء يقفز إلى مخيلتي فترة مهمة في حياتي تعد من العلامات الفارقة التي تركت في داخلي أثرًا كبيرًا لا يمكن أن يمحى، واستطاعت أن تشكل جزءًا كبيرًا من وجداني، وهنا أتحدث عن فترة مسيرتي الرياضية عندما كنت لاعبًا في فريق نادي الوحدة (النجمة حاليًا)، ذلك المكان الذي لمست فيه عن قرب مدى المحبة والمودة والتألف الذي يجمع بين أبناء هذا النادي بصفة عامة ولاعبين كرة اليد بصفة خاصة، ذلك النسيج الواحد المتماسك الذي يصعب تفرقته أو تقسيمه والذي أثمر عنه تحقيق الفريق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والخليجي.

إنها بادرة طيبة انتهجتها الإدارة الحالية لنادي النجمة والذي يُعد استمرارًا لمسلسل الوفاء والتقدير لجهود منسوبي النادي وعرفانا لإسهاماتهم التي أوصلت نادي النجمة إلى منصات التتويج وجعلته يتابع التميز في حلقات متواصلة يقودها أعضاء مجلس إدارة يجمع بينها عوامل مشتركة من أهمها حب النادي والسعي نحو ارتقائه وتوهجه الدائم. كانت أمسية رائعة رغم بساطتها إلا أنها كانت ذات دلالات ومعانٍ كبيرة. ويبدو أن هذه الأمسية الجميلة وحفلها البهيج نظمت ﻻ لتنتهي بانتهاء فقرات حفلها وانما لتأسس لمشروع مستقبلي إنساني نبيل يستهدف تكريم منسوبي النادي القدامى.

خاتمة الرؤى، هناك الكثير من وقف على هذا التكرم، يستحقون الشكر والتقدير مثل غيرهم، عندما أتأمل الأعمال العظيمة التي يقوم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النجمة الحالي الذين لا يألون جهدا في سبيل تقديم كل ما يخدم النادي ومنتسبيه، والإنجازات الرياضية الباهرة وغير المسبوقة التي حققتها فرق النادي ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، وإنما على المستوى القاري أيضًا، واستمرار النادي في المحافظة على سجله التاريخي بمنافسته على إحراز مختلف بطولات الألعاب الجماعية، بالإضافة إلى مواصلته لتحقيق كل ما يخدم الرياضة البحرينية، من خلال تدعيم صفوف المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين من أبناء النادي، أقف عاجزًا عن التعبير، إنهم بلا شك يستحقون منا الشكر والتقدير.



*نقلاً عن الأيام البحرينية