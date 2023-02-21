صراع الألقاب

مع اقتراب الدوريات الأوروبية من المراحل الحاسمة، أصبحت المنافسة موزعة في ثلاثة اتجاهات مختلفة، فهناك فرق تتطلع لتحقيق اللقب وأخرى هدفها المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في محاولة لتصحيح مسار الفريق بحثاً عن بداية أفضل في الموسم القادم، أما الاتجاه الثالث فيتمثل في تلك الفرق التي لديها مهمة مزدوجة في المنافسة على اللقب المحلي والأوروبي في الوقت ذاته، وهي المهمة التي تبدو أكثر صعوبة وتعقيداً خاصة في ظل احتدام المنافسة المحلية في الأمتار الأخيرة، في الوقت الذي تدخل فيه منافسات دوري أبطال أوروبا مرحلة الحسم مع انطلاق دور ال16.

موقعة ليفربول وريال مدريد المنتظرة ما هي إلّا مثال واقعي للمنافسة التي نتحدث عنها، فليفربول المتراجع على الصعيد المحلي هذا الموسم، يواجه تحدياً من نوع خاص، إذ يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على صعيد المنافسة الأوروبية، إلى جانب حجز مركز متقدم في البطولة المحلية يضمن له التواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل، ومسألة تحقيق نتيجة إيجابية في دوري الأبطال هذا الموسم، والتواجد في المسابقة ذاتها، يمثل أفضل تعويض للفرق التي تراجعت حظوظها في المنافسة محلياً، وعلى الجانب الآخر تبدو مهمة ريال مدريد مختلفة كونه لا يزال يمتلك حظوظ المنافسة محلياً، رغم الأفضلية التي يمتلكها برشلونة الذي يعتلي الصدارة بفارق 8 نقاط، إلي جانب التأكيد على المنافسة في دوري الأبطال كونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

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الصراع على لقب الدوري الإنجليزي لن يحسم بسهولة هذا الموسم، والمنافسة الثنائية بين أرسنال ومانشستر سيتي ستظل مشتعلة حتى النهاية، هذا ما أكدته نتائج مباريات الجولة 24 للبريميرليج التي أبقت الصراع على القمة مستمراً لصالح أرسنال الذي يعتلي الصدارة برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن السيتي، وليس بعيداً عن صراع القمة يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط، مواصلاً تقديم عروضه المتميزة هذا الموسم، فيما لا تزال معاناة تشيلسي مستمرة في موسم هو الأسوأ له منذ سنوات طويلة، على الرغم من أنه كان الأكثر إنفاقاً في فترتي الانتقالات الماضيتين.

آخر الكلام

المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، قد يصبح أكثر اشتعالاً من سباق الصدارة والمنافسة المحلية، هكذا توضح مؤشرات المنافسة في أغلب الدوريات الأوروبية التي اقتربت من مراحلها الحاسمة.

*نقلا عن الخليج الإماراتية