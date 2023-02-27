ريد بول أو red bull أحد أعجب الأشياء في العالم.. تم بيعه لأول مرة في الثمانينات، في النمسا! أقيمت الشركة عام 1987 وهو الآن أحد أكثر المشروبات مبيعًا في العالم حيث تتجاوز مبيعاتهم 6.6 مليار علبة في السنة.

الشركة رغم أنها النمساوية تخطت مشروبات أميركية وإنجليزية! السبب في هذا هو المشروب نفسه وغرابته.. مشروب للطاقة! سبب نجاحهم هو التسويق: غرابة التسويق وجنونه واتجاهه الشبابي! إعلانات الشركة تتسم بطابع غريب وكوميدي وأحيانًا غير مفهوم! لذلك نجح! الرسوم الكرتونية البيضاء العجيبة! والشعار البسيط السهل الغريب: يعطيك جوانح!

النمساويون اختاروا كرة القدم للتسويق لعلامتهم التي تساوي أكثر من 8 مليارات دولار! اشترت في العقد الأخير أكثر من 4 أندية، ريد سالزبورج في النمسا، ريدبول في نيويورك، ريدبول البرازيل، ريدبول غانا، والأنجح فيهم هو RB لايبزيج في ألمانيا! الذي تم شراؤه بنصيحة من قيصر الكرة الألمانية: بيكنباور!

القانون الرياضي الألماني صارم في الوطنية والملكية الأجنبية للأندية ملك الدولة! رفض تسمية النادي ريد بول! فاضطرت الشركة عمل أول حرفين منه RB ثم اسم المدينة، ثانيًا يجب ألا تتملك في ألمانيا فوق الـ 51 % وباقي النسبة ملك للجمعية العمومية وأعضاء النادي! ماذا فعلوا: رفعوا قيمة العضوية لـ 1000 يورو! أي أكثر من 8 أضعاف عضوية بايرن ميونخ! النتيجة كانت أن أعضاء الجمعية العمومية كانوا 17 فقط في البداية لارتفاع سعر العضوية، ثم الآن وصل الأعضاء إلى أكثر من 1000 عضو فقط! حتى تظل الكلمة العليا الإدارية للشركة المالكة! قم بتسميتها تحايلًا أو دهاء! ولكن هذا ما حدث!

بعد شرائهم النادي قرروا ألا ينتظروا أكثر من 5 سنوات ليصعدوا من دوري الهواة إلى دوري المحترفين، وحددوا هدفًا أن يلعبوا دوري أبطال أوروبا! تستغرب واصل القراءة!

من 2009 وحتى الآن أنفقوا مبالغ ليست بالكثيرة على استقدام اللاعبين، ولكن العامل الأهم أن يكون اللاعب صغير السن وله مستقبل واعد.

قيمة اللاعبين الآن تساوي 600 مليون يورو! أكثر من أربعة أضعاف الرقم الذي تم شراؤهم به! ويبقى النادي المكروه في ألمانيا «لايبزيج» لغز: هل هو ناجح أم أن الأموال والتحايل هم من أنجحوه؟.. لا أعرف ولكن جملة مالكة في 2011 «هدفنا أن نلعب في البوندزليجا في فترة من 3 لـ 5 سنوات».. التي تحققت على أرض الواقع: تثير الإعجاب.. بالفعل لأنهم تخطوا ذلك، والآن مع أبطال أوروبا!

وله قصص رائعة في عالم الفورمولا 1.

*نقلا عن الرياضية السعودية