رغم أن الاختيار كان متوقعاً هذه المرة، إلا أنه كان مدهشاً لحظة وقوعه، أتحدث عن أسطورة العصر في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حاز لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من خلال جائزة «ذا بست» التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأقام من أجلها احتفالاً مهيباً في العاصمة الفرنسية باريس، تابعته الكرة الأرضية في مساء جميل ليلة الاثنين الماضي.

وعندما أقول مدهشاً، لأنها لحظة الحقيقة التي يتوج فيها من يستحق حتى لو كانت للمرة السابعة، وحتى لو كان عمره يبلغ الخامسة والثلاثين، فما أروع اللقب هذه المرة، لأنه كان تتويجاً للوطن، تتويجاً لفوز الأرجنتين بكأس العالم بقيادة ميسي، اللقب الذي كان عزيزاً وعنيداً، اللقب الوحيد الباقي في مسيرته، والذي يريده من أجل وطنه.

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لكنه كان يأبى ويتمنع، أخيراً جاء، لتكتمل عناصر الأسطورة مع المشاركة المونديالية الأخيرة، ومع العمر الذي بلغ مداه، العالم الكروي كله كان يحتفل مع ميسي، كان يشكر الظروف والأقدار التي كانت رحيمة بلاعب من طراز نادر فناً وخلقاً، يصعب أن تجود به الأيام مرة أخرى.

وفي الوقت الذي أشاد فيه الجميع أيضاً باختيار الأرجنتيني اسكالوني أفضل مدرب، ومواطنه إيمي مارتينيز كأفضل حارس، لتحصد الأرجنتين معظم الألقاب، وهذا طبيعي لأن الأمر كان يتعلق بالمونديال، أهم بطولات العالم وأغلاها وأروعها، إلا أنني فوجئت بقائد رياضي عربي مرموق يسخر من جائزة الحارس مارتينيز، ويصف الأمر بأنه نكتة العام، وقال:

كيف يفوز بهذا اللقب العالمي الكبير حارس دخل مرماه الكثير من الأهداف، من بينها هدفان للمنتخب السعودي، وثلاثة أهداف في المباراة النهائية، وفي تقديري ليست نكتة، بل هو اختيار صادف أهله، فالعالم كله كان يتحدث عن التصدي المعجزة لهذا الحارس في الدقيقة 123 من عمر الشوط الإضافي الثاني لمباراة النهائي بين فرنسا والأرجنتين، وهو التصدي الذي حرم فرنسا من اللقب.

حيث حافظ الحارس لمنتخب بلاده على نتيجة التعادل 3-3، لتذهب المباراة إلى ضربات الترجيح، والتي انتهت بفوز الأرجنتين 4-2 وبأروع مونديال في تاريخها، وكان الفضل الأكبر لتصدي الحارس الذي كان لا يصدق في توقيته ومشهده.

آخر الكلام

العبرة ليس في عدد الأهداف التي دخلت، لكنها في لحظة التصدي المبهرة، والتي كانت سبباً مباشراً في اللقب الأرجنتيني الذي كان حديث العالم الكروي ساعتها، وتذكره الناس مرة أخرى لحظة إعلان فوز مارتينيز المستحق بلقب أفضل حراس العالم 2022.

*نقلا عن البيان الإماراتية