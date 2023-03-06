تعميم بحاجة الى المراقبة والمحاسبة..!

التعميم الذي أصدره اتحاد كرة القدم مؤخرا بخصوص إلزام فرق دوري ناصر بن حمد الممتاز بالتصريحات الإعلامية بعد المباريات يحتاج إلى رقابة دقيقة ومحاسبة صارمة من قبل اتحاد كرة القدم طالما أنه قائم على الجوانب التنظيمية والانضباطية الخاصة بالمسابقة حتى لا يتكرر امتناع الفرق عن الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام المعتمدة ..

قبل ذلك لا بد أن نشير إلى أن امتناع الفرق عن تنفيذ هذا الجانب في الأسابيع الماضية هو الأسلوب العشوائي الذي بدأت تمارسه بعض وسائل الإعلام من مطاردات وملاحقات خارج حدود المنطقة المخصصة لمثل هذه التصريحات ، بل أن الأمر بلغ باقتحام المناطق الممنوعة مما يسيء إلى الرسالة الإعلامية الهادفة وهو ما أدى إلى نتائج مؤسفة في حق الإعلام والإعلامين الرياضيين ..

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نحن هنا مع فحوى كل ما جاء في تعميم اتحاد كرة القدم بشرط أن يحرص الاتحاد على تطبيق لوائحه تجاه كل من يخالف هذه التعليمات سواء من الأندية المعنية أو من وسائل الإعلام المعتمدة لضمان سريان مفعول كل ما جاء في التعميم من مردودات إيجابية تساهم في الارتقاء بمكانة هذه المسابقة الأم .



على الجانب الآخر يستوجب على جميع وسائل الإعلام المعتمدة الالتزام بالضوابط المهنية بحيث تكون الأسئلة مقتصرة على أحداث المباراة المعنية بعيدا عن الاستفزازات والشخصنة حتى لا ندع مجالا للأندية و لاعبيها ومدربيها و ادارييها للاعتذار والامتناع مجددا عن الإدلاء بتصريحاتهم الإعلامية والعودة إلى نقطة الصفر !

هذا التعميم يعني أيضا أن على الاتحاد منع أي وسيلة إعلامية تحاول خرق هذا النظام وتجاوز المنطقة المخصصة للتصاريح الإعلامية عملا باللوائح الانضباطية وتماشيا مع توجهات « الفيفا « في هذا الشأن وحفاظا على المهنية الإعلامية من الاختراقات غير الحضارية التي بدأنا نستشعر ظواهرها السلبية من بعض الوسائل الإعلامية التي تتسابق للإثارة بأسلوب الملاحقات والمطاردات المبالغ فيها وبأساليب تشوه الصورة الإعلامية الهادفة ..

خيرا فعل اتحاد الكرة بإصداره هذا التعميم الهام ونحن بانتظار تفعيله على أرض الواقع من قبل الاتحاد والأندية اعتبارا من الجولة المقبلة من أجل أن يكون إعلامنا الرياضي شريكا فاعلا في الارتقاء بأم المسابقات الكروية المحلية .



*نقلاً عن الوطن البحرينية