دوري 2023 ومربع الرعب

أثبتت «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين» مجدداً، أنه من الخطأ توقع الفريق الذي يعتلي قمة المسابقة هذا الموسم، برغم تشبث شباب الأهلي بالمركز الأول، حيث يطارده بكل قوة ثلاثي الوصل والعين والوحدة، بفارق نقطتين فقط ما بين الأول والرابع، في حين لا يفصل «الفهود» عن «الفرسان» إلا نقطة واحدة، وهو ما يشكل مكسباً كبيراً لشكل المنافسة هذا الموسم.

ولا أحد يستطيع أن ينكر حق فرق مثل الشارقة بطل «السوبر» وصاحب المركز الخامس، أو الجزيرة الذي يحتل المركز السادس في المنافسة، خاصة أنه لا يفصل صاحب المركز السادس عن الأول إلا نتيجة مباراتين فقط.

وطالما أن الأرض غالباً لا تلعب مع أصحابها، مثلما حدث في الجولة الأخيرة، فإن باب التكهنات مفتوح على مصراعيه، وأتصور أن اللقب لن يحسم إلا في الأمتار الأخيرة، مما يضفي مزيداً من المتعة والتشويق على ما تبقى من جولات.

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عن جدارة واستحقاق، فاز الهلال السعودي بالمركز الأول، في تصفيات غرب آسيا، ليتأهل للقاء أوراوا دايموندز الياباني بطل الشرق، لتحديد بطل القارة الآسيوية، في ثالث نهائي بين الفريقين في السنوات الأخيرة، حيث فاز أوراوا بلقب 2017 على حساب الهلال، ورد الهلال اعتباره وهزم أوراوا في نهائي 2019، بعد أن تعادل الفريقان في الرياض، وفاز الهلال في اليابان بهدفين نظيفين، ولا شك أن فوز الهلال، وصيف بطل العالم على الدحيل القطري بسباعية نظيفة في نصف النهائي، يشكل رسالة قوية جداً لبطل اليابان، قبل مباراة الذهاب في الرياض 29 أبريل و6 مايو في اليابان.

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هل باتت الكرة السنغالية تمثل عقدة للكرة المصرية، في نهائي بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، فازت السنغال بركلات الترجيح، وفي المباراة الحاسمة المؤهلة إلى «مونديال 2022»، فازت السنغال بركلات الترجيح أيضاً، وفي نهائي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية، فازت السنغال على مصر أيضاً بركلات الترجيح، وفي بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، فازت السنغال على مصر برباعية نظيفة، وهي الخسارة التي فجرت براكين الغضب في الشارع الكروي المصري، وأطاحت بمدرب الفريق محمود جابر، بعد أن ودّع المنتخب المصري البطولة بنقطة واحدة، ومن دون أن يسجل ولو هدفاً واحداً!

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في الدوري الإنجليزي عاشت جماهير أرسنال لحظات رعب، وهي تتابع تقدم بورنموث بهدفين نظيفين، ولأن «المدفعجية» يؤمنون بحظوظهم في دوري هذا الموسم، تمكن الفريق من تحويل الخسارة بهدفين إلى فوز مثير بالثلاثة، بينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ليحتفظ بفارق النقاط الخمس عن السيتي «حامل اللقب».



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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