لا ... للمقاطعة الجماهيرية ..!

من غير المقبول أن تقاطع جماهير النادي الأهلي النسخة التاسعة والثلاثين من بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي يستضيفها نادي النجمة اعتباراً من الأربعاء ويشارك فيها فريق النادي الأهلي كممثل ثانٍ لكرة اليد البحرينية بسبب أسعار تذاكر دخول المباريات التي حددت بدينارين بحرينيين ..

نجاح الدورات والبطولات الرياضية مرهون دائماً بالحضور الجماهيري ونحن هنا في البحرين تعودنا على الإقبال الجماهيري في كل البطولات التي استضافتها البحرين في ألعاب الصالات المغلقة ونتطلع لنجاح مماثل للنسخة التاسعة والثلاثين من هذه البطولة التي يحمل لقبها الأخير فريق نادي النجمة كما أن النادي الأهلي يعتبر من أكثر الأندية البحرينية فوزاً بألقابها ..

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لذلك نأمل أن تعيد الجماهير الأهلاوية النظر في مساعيها لمقاطعة البطولة لأن ذلك قد يعود بالضرر المعنوي على فريقها بالدرجة الأولى وهو الذي تعود أن يكون منافساً شرساً على ألقابها ولا يقبل أن يتنازل عن منصة البطولات، كما أننا من هذا المنبر الرياضي نناشد اللجنة المنظمة العليا بإعادة النظر في تصنيف أسعار التذاكر إلى فئتين، الفئة الأولى فردية بقيمة دينارين والفئة الثانية جماعية بقيمة دينار واحد للفرد لتسهيل مهمة دخول العائلات الجماعية، كما نأمل أن يكون لإدارة النادي الأهلي دور داعم لجماهير النادي في هذا الجانب مثلما فعلت الإدارة النجماوية لدعم جماهيرها ..

في نهاية الأمر كل ما يهمنا هو نجاح البطولة تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً وإعلامياً لأن نجاحها مرتبط باسم البحرين ولأننا نريد أن نؤكد للأشقاء الخليجيين المشاركين في البطولة بأن جماهير البحرين تعد رقماً مميزاً في بطولات الصالات المغلقة ..

شخصياً لست مع من ينادي بمجانية الدخول الجماهيري لأن مثل هذا الطلب سيؤدي إلى فوضى جماهيرية وسيقلل من قيمة البطولة ومكانتها أضف إلى ذلك وجوب أن تتعود الجماهير على دعم ومساندة فرقها بشراء تذاكر المباريات كما كان الحال في الماضي حين كانت الجماهير تتسابق لشراء تذاكر المباريات رغم الفوارق الشاسعة بين مدخولات الجماهير في تلك الحقبة ومدخولاتها الحالية ..



*نقلاً عن الوطن البحرينية