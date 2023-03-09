كلاسيكو الأرض في جدة

• الليلة مواجهة (أم المواجهات) في دوري روشن، وإن زدت ربما أقول كلاسيكو الأرض..!

• كريستيانو لوحده عنوان وتفاصيله تاريخ وأرقام، فلمن تغني العروس..؟!

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• الاتحاد والنصر وبينهما كرة قدم فيها من الحماس والتحدي ما يجعلني أستعجل الوقت بحثاً عن المتعة والاستمتاع من خلال أصفرين كانا على امتداد تاريخ مضى واحداً..!

• الاتحاديون كانوا يهتفون للنصر كما كان يفعل الهلاليون مع الأهلي، لكن لا ندري من (شب عن الطوق) يا سادة يا كرام؟.

• نعود لليل جدة من خلال كلاسيكو النصر والاتحاد، ونتسامر مع الجوهرة المشعة تحت ضوء الاتحاد وشمس النصر، فمن يغني للبحر والمواعيد القديمة يا محمد عبده..؟!

• الخروج عن النص في مثل هذه المناسبات الكبيرة يجوز للكاتب ولا يجوز للاعب وفي ثنايا الأحرف رسالة حبرها أصفر.

• كرة القدم لم تعد جلداً منفوخاً يسخر منه بعض الرافضين للرياضة بقدر ما هي ديوان إبداع تسهل قراءته على الكل بمن فيهم الأمّي.

• يا هي ليلة يا جدة رأيت ملامحها في عناوين الأمس، وتفاصيلها تشاهد اليوم وتقرأ غداً، فمن ينتصر سيأخذ كل المساحات ويظفر بقصيدة عصماء من الزميل عدنان جستنية..!

(2)

• ظاهرة كريستيانو مع النصر يجب أن تستثمر لصالحنا، فهو -أي الدون- يحظى بشعبية لم يسبقه لها لاعب، ولا أعتقد أن هناك من سيصل إلى جماهيريته.

• مدرج النصر بات فيه كل الجنسيات، بل تعدى ذلك وبات فيه الهلالي والاتحادي ولا غرو في ذلك طالما الكابتن كريستيانو..!

• ومضة:

يحسب المرء نفسه عزيزاً في قلوب أحبته، ‏ثم يأتي موقف يُنهي كل هذا الظن.



*نقلاً عن عكاظ السعودية