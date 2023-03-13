لابد من خطوة جريئة

يبدو أن فكرة تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأت في جني الثمار، حيث تقدَّمت كثيرٌ من القنوات التلفزيونية المشهورة حول العالم لنقل دوري روشن السعودي ابتداءً من الموسم المقبل.

هذا الأمر بمنزلة تأكيد لخطوة التقدم التي تضاف إلى سجلات النهضة الرياضية في السعودية، خاصةً أن الرياضة شهدت في الآونة الأخيرة طفرةً كبيرةً بعد الدعم الكبير الذي حصلت عليه من قِبل ولي العهد وعرَّاب “رؤية 2030” الأمير محمد بن سلمان، ليبدأ بعدها عصر جديد في القطاع الرياضي بفضل الرؤية المباركة، التي تستهدف الوصول إلى التميز عبر صناعة الأبطال، ليس فقط في كرة القدم، بل وفي مختلف الرياضات أيضًا، هذا إلى جانب الاستمرار في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية، ليكون أحد أكثر الأعوام نجاحًا للكرة السعودية في العقدين الأخيرين، لذا أدعو المسؤولين والقائمين على المنظومة الرياضية إلى الاهتمام بتسويق الدوري السعودي على أعلى مستوى، وفي القنوات العالمية، نظرًا للطفرة الحالية في رياضتنا، لا سيما كرة القدم، من خلال تسويق حقوق بث الدوري بدءًا من الموسم المقبل، إذ إن هناك عوامل تدعم ذلك، ولم تأتِ من فراغ، مثلًا أصبح دوري روشن أحد أقوى الدوريات على الساحة العربية والآسيوية، وسيصبح من الدوريات المتقدمة عالميًّا في مقبل الأيام لما له من باع جماهيري كبير، ومشاهدات بالملايين بعد التطور الرهيب الذي حدث لكرتنا، والتعاقد مع محترفين من طراز عالمي، آخرهم كريستيانو رونالدو، الذي استقطبه النصر في الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما أراه مفيدًا جدًّا، لأنه أحد أسباب لفت الانتباه إلى الدوري السعودي، ويجعل القائمين على رياضتنا يكملون المشوار بجذب الانتباه إلى بطولتنا عبر التعاقد مع اسم آخر كبير، مثل ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي اقترب، حسب مصادر، من الانتقال إلى الهلال، هذا إلى جانب وجود ترشيحات لوصول نجوم من العيار الثقيل إلى دورينا في الأعوام المقبلة، منهم كريم بنزيمة، ولوكا مودريتش، وهذا ما يدفع كافة القنوات إلى الاهتمام بالبطولة السعودية، لأنها ستصبح محط اهتمام الجميع في المواسم المقبلة.

وفي الجانب الاقتصادي، أتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لدورينا بنسبة كبيرة في حالة تسويقه للقنوات العالمية التي ستشاهدها الملايين، وهذا يعدُّ نجاحًا كبيرًا للكرة السعودية في وقت قياسي، خاصةً أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في التعريف بالسعودية وأنديتها من خلال رفع نسبة المشاهدات والمتابعات لدوري روشن.

*نقلا عن الرياضية السعودية