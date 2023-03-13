كثير من الأخبار تواترت خلال اليومين الماضيين عن أن الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) سيتم نقله على قنوات "بي إن سبورت" بدءا من الموسم الرياضي القادم 2023 - 2024.

وأتوقع شخصياً أن تكون "بي إن سبورت" هي فعلاً الوجهة الفضائية الأبرز لنقل الدوري السعودي في الموسم المقبل، لأن دوري روشن اليوم وصل لمستوى تنافسي عالٍ جداً وقيمة النجوم في هذا الدوري ارتفعت بشكل عالٍ جداً، ويكفي تواجد النجم العالمي كريستيانو رونالدو في دورينا، كما أن هناك أخبارا تؤكد أن النجم العالمي الأبرز ليونيل ميسي في طريقه للدوري السعودي في الموسم المقبل.

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ولا شك أن دورياً بهذه القوة وبهذا الزخم الإعلامي والجماهيري الكبير، يستحق أن ينقل على منصة إعلامية كبيرة لديها متابعة واسعة وجمهور كبير حول العالم؛ لذا من المنطق أن تكون الشبكة العملاقة "بي إن سبورت" هي الناقل الفضائي للدوري السعودي، لما لهذه الخطوة من انتشار واسع وحراك تسويقي سيكون كبير ونشط.

كل ما يأمله كاتب هذه السطور هو أن يكون هناك اهتمام كبير بإنتاج الدوري السعودي، ونحتاج إخراجا عاليا وتقنيات حديثة وملخصات تنتج بطريقة مميزة وجذابة، إضافة إلى برامج نوعية مصاحبة، وتعليق يواكب المباريات ويخلق أجواء مميزة.

كما أن دورينا يحتاج لقاعدة بيانات يستفاد منها، ولعل القنوات التي ستنقل دورينا في الموسم القادم، والمتوقع أن تكون "بي إن سبورت"، مساهمة في توفير ما تستطيع توفيره من البيانات المطلوبة، كنسبة المشاهدات وعدد المشاهدين للدوري السعودي حول العالم، لأن الأرقام ستخدم الدوري السعودي تسويقياً في المستقبل القريب.

ختاماً.. أتمنى أياً كان القرار، إذا تم الاتفاق مع أي قنوات جديدة لنقل الدوري السعودي، أن يتم وفق آلية واضحة بحيث تعلن أبرز بنود العقد التي تهم المشاهد كجودة وإخراج النقل ونوعية المعلقين وسهولة وجود القنوات وتوفرها عبر الأقمار الصناعية وغيرها من التفاصيل المهمة، حيث يستطيع المشاهد أن يقيّم العمل لأن المشاهد هو العميل الذي سيدفع رسوم الاشتراك، ومن حقه أن يكون المقابل موازيا لطموحاته وتوقعاته، إن لم يكن أفضل.

*نقلا عن الرياض السعودية