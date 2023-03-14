السباق مستمر

في الدوري الإنجليزي نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على كريستال بالاس، كما نجح أرسنال المتصدر في الفوز على فولهام بثلاثية نظيفة في ختام الجولة السابعة والعشرين، ليستمر صراع الصدارة بين الفريقين في «البريميرليج» الذي يواصل تقديم الإثارة من جولة إلى أخرى، وستبقى مسألة الحفاظ على فارق النقاط الخمس التي يتفوق بها أرسنال على السيتي، بمثابة التحدي الحقيقي أمام الفريق الطامح لتحقيق اللقب.



وجاء فوز بورنموث متذيل الترتيب على ليفربول بهدف نظيف، وهو المنتشي بعد فوز تاريخي بسبعة أهداف على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، بمثابة المفاجأة غير المتوقعة، خاصة بعد أن أضاع محمد صلاح الذي خاض مباراته رقم 200، ركلة جزاء كانت كفيلة باستمرار انطلاقة «الريدز» الذي توقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن توتنهام الذي عزز مركزه الرابع؛ الأمر الذي من شأنه أن يحرم ليفربول من المقعد المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن خسارة فريقه أمام بونمورث كانت ضربة قوية لليفربول، مشيراً إلى التباين الواضح في أداء اللاعبين بين المباريات التي يخوضها الفريق في ملعبه، وتلك التي يلعبها خارجه، قد تكون السبب الرئيسي في معاناة الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن تلك الجزئية بالتحديد لم تكن حاضرة في الماضي، لذا صنع ذلك فارقاً حقيقياً في نتائج الفريق، لكن حالياً الوضع مختلف ولا بد من وقفة.

في الليجا الإسبانية، حقق ريال مدريد فوزاً معنوياً مهماً على مضيفه سبانيول، عندما قلب تأخّره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، محافظاً على مركزه في وصافة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة. وتأتي أهمية هذه النتيجة من كونها تسبق المواجهة المهمة التي ستجمعه غداً بليفربول في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وكان الريال قد حقّق فوزاً ساحقاً على ليفربول بخمسة أهداف في الذهاب، ومع ذلك تبقى حسابات مواجهة الإياب ممكنة على الرغم من الهزيمة المفاجأة لليفربول في الدوري على يد متذيل الترتيب.

آخر الكلام

ما يحدث لكبريات الأندية الأوروبية له تفسير واحد، وهو أن هناك حملة انتقامية منظمة ضد الأندية صاحبة فكرة الدوري السوبر الأوروبي، البداية كانت مع اليوفي، والدور أصبح على برشلونة، وغير مستبعد أن يكون القادم ريال مدريد، وستثبت الأيام حقيقة ما يدور خلف الكواليس.