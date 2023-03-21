حفل مميز.. لتدشين كتاب مندي

ليلة تدشين الكتاب التوثيقي «جاسم مندي سفير التحكيم البحريني» ليلة من الليالي المميزة في تاريخ الرياضة البحرينية والتي لن ينساها الرياضيون، فقد امتزجت بمشاعر الأخوة والمحبة التي يمتاز بها شعب البحرين وعلى مستوى جميع أطياف المجتمع البحريني، جمع ذلك الحفل نخبة من كبار الشخصيات والحكام واللاعبين والإعلاميين تحت قبة المناسبات بنادي الحد وبرعاية كريمة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، ليلة كان نجمها الأول حكمنا الدولي المتقاعد والمحاضر الدولي الأستاذ جاسم عبدالرحمن مندي «أبا عبدالرحمن»، والذي عرف بحسن الخلق وطيب المعشر ودماثة الأخلاق والتفاني والإخلاص في العمل.

كتاب «جاسم مندي سفير التحكيم البحريني» يعتبر من الكتب والمراجع القيمة والثمينة التي تحتاجها رياضتنا البحرينية، كما أنه يعتبر أضافة كبيرة للمكتبة الرياضية البحرينية، لما يحتويه على أبواب ومراحل مسيرة «جاسم مندي» ومشواره الرياضي والإداري والتحكيمي، كتاب «جاسم مندي» يحمل الكثير من القصص التاريخية والعِبر للأجيال القادمة، كتاب حكمنا مندي جاء ليؤكد على أهمية توثيق تاريخ الرياضيين في شتى مجالات الرياضة، فكم من الرعيل الأول من الرياضيين فارقوا الحياة من دون توثيق تاريخهم الرياضي، وللأسف مع رحيلهم انطوت صفحة تاريخهم الرياضي.

أتمنى أن يكون حفل تدشين كتاب جاسم مندي بداية حقيقية لتوثيق وتدشين كتب للرياضيين، فتوثيق التاريخ الرياضي، وإسهامات الأبطال الرياضيين، وتدوين روايات وقصص المعاصرين للأحداث الرياضية، يسهم في تصحيح المغالطات التاريخية الرياضية، كما يبرز ما حققه نجوم الرياضة البحرينية من إنجازات رفعت اسم مملكة البحرين عاليا في كافة المحافل الرياضية حتى تكون حاضرة في أذهان الأجيال القادمة ودافعًا لهم للبذل والعطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات للمملكة.

شكرًا لك يا «أبا عبد الرحمن» على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة في لمّ شمل الرياضيين في حفل تدشين كتابك الثمين، وشكرًا للزميل كبير الكتاب الرياضيين الصحفي القدير محمد لوري على ما بذله من جهود استمر أكثر من تسعة أشهر في إعداد الكتاب وما تضمنه من مادة ثرية تبرز مسيرة سفير التحكيم البحريني جاسم مندي.



*نقلاً عن الأيام البحرينية

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