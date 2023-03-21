منافسة محلية بأندية مختلفة

من الرائع أن نشاهد منافسة قوية بين عدة أندية على لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم قبل خمس جولات على النهاية، وهذا يثلج صدورنا كمتابعين ومحبين لكرة القدم على الرغم من ضعف البنية التحتية والمنشآت وعدم وجود الاحتراف وغيرها من الأمور على أرض الواقع، ونأمل بكل تأكيد بأن يتوفر كل ذلك وأكثر في المستقبل القريب وأنا شخصياً متفائل بأن نشاهد تطوراً كروياً على جميع الأصعدة.

منافسة خماسية على أشدها أتوقع أن تستمر حتى الجولة الأخيرة، فالصدارة ثلاثية بين المنامة وسترة والخالدية برصيد 31 نقطة، وبعدهم يأتي رابعاً المحرق بواقع 30 نقطة، فيما يقع الرفاع خامساً وفي جعبته 27 نقطة، مع العلم بأن المنامة والمحرق يملكان مباراة مؤجلة بسبب مشاركتهما في الدور التأهيلي الأول لكأس الملك سلمان للأندية، فهناك أندية اعتدنا عليها أن تكون منافسة ولها تاريخ كبير في الدوري مثل المحرق والرفاع، في المقابل هناك أخرى دخلت على خط المنافسة وبقوة مثل المنامة المنافس الحقيقي في السنوات الأخيرة، وسترة الصاعد من دوري الدرجة الثانية، والضيف الجديد والثقيل نادي الخالدية بطل كأس الملك الموسم الماضي، فكل منهم يحلم بتحقيق الدوري للمرة الأولى في تاريخهم، أما في كأس جلالة الملك المعظم فقد تأهل ناديي الأهلي والحالة للنهائي الكبير والذي سيقام في أبريل القادم، فالأهلي يطمح للقب التاسع والحالة يسعى للكأس الرابعة في تاريخه.

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وبكل تأكيد فإن هذه المنافسة وبأندية مختلفة بغض النظر عن أسبابها تعطي نكهة خاصة لمسابقاتنا وبطولاتنا المحلية وبالتحديد في هذا الموسم، وكل الأمنيات بأن نشاهد ذلك في المواسم القادمة وأن نرتقي بكرتنا المحلية إلى الأفضل من جميع النواحي.

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تعاقد نادي البديع مع المدرب الوطني القدير صديق زويد صاحب الخبرة الكبيرة ومساعده المدرب الشاب المتألق عبدالرحمن ربيعة والذي أتوقع له مستقبلاً كبيراً على مستوى التدريب، وأعتقد أن هذه الخطوة موفقة من إدارة نادي البديع فهم من الكفاءات القادرة على التطوير.



*نقلاً عن الوطن البحرينية