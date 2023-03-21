قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وضعت مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في مواجهة نارية، هي الأولى بين الفريقين في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية التي أحرز لقبها بايرن 6 مرات آخرها عام 2020، فيما يبحث سيتي عن تتويجه الأول، وسبق للفريقين أن تواجها ثلاث مرات في دور المجموعات، حيث تبادلا الفوز مواسم 2010 و2013 و2014.

وستكون مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ هي الأولى لجوارديولا أمام البايرن منذ مغادرته للنادي الألماني في 2016، بينما جاءت مباراته الوحيدة أمام البافاري في ربع نهائي البطولة نفسها موسم 2008 مع برشلونة الذي توج باللقب حينها، ما يجعل من لقاء الفريقين مواجهة خاصة للمدرب جوارديولا.

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القرعة أوقعت أندية من نفس البلد، وبين أندية كانت معاً في دور المجموعات، فوجد ميلان الإيطالي بطل المسابقة سبع مرات نفسه في مواجهة مواطنه نابولي الذي فرض نفسه أحد أفضل الفرق في القارة العجوز هذا الموسم بتصدره الدوري المحلي بفارق 18 نقطة عن إنتر وبلوغه ربع نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.

ويصطدم ريال مدريد حامل اللقب الذي تخلص من ليفربول بفريق إنجليزي آخر هو تشيلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج الفريق اللندني منتصراً (1-1 و2- صفر)، وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز النادي الملكي ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل إلى نصف النهائي على الرغم من خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد.

وسيكون إنتر، آخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا البرتغالي في إعادة لنهائي 1965 حين توج بلقبه الثاني على التوالي.

قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي كشفت عن وجود 6 أندية إيطالية في كلتا البطولتين في مؤشر يؤكد عودة الأندية الإيطالية للواجهة من جديد بعد غياب.

آخر الكلام

أثبت كلاسيكو الأرض أنه لا مكان للأحكام المسبقة مهما كانت وضعية برشلونة وريال مدريد، فهي باختصار مباراة لا تخضع للحسابات، ومن الواضح أن زعامة الليجا اقتربت كثيراً نحو مدينة كتالونيا.

*نقلا عن الخليج الإماراتية