الديون مجدداً..

ديون الأندية معضلة تؤرق صانعي القرار الرياضي، بسبب تكرارها بشكل سنوي وتراكمها بشكل غريب!!

جميعنا نعلم أن الوزارة اجتهدت في القضاء على الديون عبر السداد من جهة وسن القوانين والتشريعات من جهة أخرى.

مادة اعلانية

فبعد أن وجه سمو ولي العهد - حفظه الله - بسداد ديون جميع الأندية، قامت الوزارة بتطبيق الحوكمة لتساعد الأندية على التنظيم العالي والضبط المالي، كما قامت بتطبيق نظام الكفاءة المالية للمساعدة في تقليص ديون الأندية.

لكن للأسف الشديد إن مشكلة الديون لازالت مستمرة، والهدر المالي لايزال يتكرر، والسبب واضح للجميع. المشكلة ليست مالية في المقام الأول، بل إدارية من الدرجة الأولى.

فالجانب الإداري في بعض الأندية هو السبب الرئيس في وجود الديون وتراكمها، بسبب بعض القرارات الغريبة والتصرفات التي تساهم في تفاقم المشكلة.

كما أن وجود الأنظمة من الوزارة ليس كافياً للحد من المشكلة إذا لم تطبق بالشكل الصحيح، وللأسف إن بعض من يقوم على تطبيق هذه المبادرات يشكلون جزءاً من المشكلة بسبب الخطأ والتباين في التطبيق.

وسبق أن طالبت بعقد ورشة عمل مكثفة تجمع الرؤساء التنفيذيين في الأندية مع مسؤولي الحوكمة والكفاءة المالية من جهة الوزارة إضافة إلى المتخصصين والخبراء في هذا الجانب، لتحديد أصل المشكلة وإيجاد الحلول، ومتأكد أن الجميع سيصل للحل الأمثل الذي يحافظ على سلامة المنظومة المالية في الأندية.

*نقلا عن الرياض السعودية