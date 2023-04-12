خرجت الكلمات غاضبة منه بصورة لم أعهدها فيه من قبل، فهو الرجل الهادئ المسالم دوماً، أتحدث عن خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، الذي كان غاضباً من الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقه أمام الشارقة في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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كانت نبرات الغضب قوية رغم أنها جاءت في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه عجمان على الوصل بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، عندما قالوا له لعل هذا الفوز الكبير ينسيك ما حدث في مباراة الشارقة، فإذا به يقول أبداً لن ننسى، وقال أيضاً إن الكأس عندنا الآن هو أهم من الدوري بعد أن حققنا مركزاً مرموقاً بين أندية المقدمة، وما أريد إن أقوله للجرمن أرجوك لا تغضب، وإذا كنت أتفهم دوافع الغضب.

حيث كان فريق عجمان سيئ الحظ مع جهاز التحكيم هذا الموسم، إلا إن ذلك لا يمكن أن يكون مقصوداً، فلا نادي عجمان ولا غيره يبدو مستهدفاً بالتأكيد، وإذا كانت هناك أخطاء فهي تحدث وتصيب الجميع، ولعلنا جميعاً نتفق أن وجود «الفار» قد ساهم بشكل ملحوظ في تقليل الأخطاء البشرية وتحقيق جانب كبير من العدالة. ستظل جدلية الحكام موجودة مهما فعلنا، ونتمنى أن تمر مباراتا نصف النهائي بشكل ترضى عنه كل الأطراف المتنافسة.

كلمات أخيرة

# عجمان يحلم بتكرار بطولة الكأس التي أحرزها مرة واحدة منذ 37 سنة، وحلمه مشروع لأنه يقدم موسماً استثنائياً بشهادة الجميع، وهو لا يريد إلا العدالة، حقه وحق الطرف الآخر.

# إذا كان الجرمن قال: إن بطولة الكأس أهم من الدوري لفريقه بعد أن احتل مكانة مرموقة فيه، فإن مدرب الوصل هو الآخر وصف مباراة فريقه أمام العين بأنها أهم مباريات الموسم.

*نقلاً عن البيان الإماراتية