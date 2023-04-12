العمل بصمت

هناك فرق بين أن تعمل وبداخلك هدف تريد تحقيقه ولا تظهره إلا عندما يتحقق لك، وعمل يعتمد على التظاهر والتباهي والظهور الإعلامي، بغض النظر عن أهدافك وخططك التي تقودك إلى ذلك، وهذا ما نلمسه في فريق العمل بنادي عجمان الذي يقود مسيرته خليفة الجرمن ويكاد يكون غير معروف عند البعض لقلة ظهوره الإعلامي، فقد اعتاد ذلك منذ أن كان يقود الشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

واليوم يسير نادي عجمان بخطى ثابته في سباق دوري أدنوك للمحترفين ويحقق أهدافه وفق إمكاناته، ويضرب مثالاً في العمل الإداري الجماعي الناجح بشهادة الجميع رغم قلة إمكانياته، إلا أنه صامد في سباق دوري المحترفين بنتائج توازي إمكاناته وباختيار موفق لجهازه الفني واختيارات لاعبيه الأجانب والمواطنين وكذلك المقيمين.

وفي الدوري حقق «البرتقالي» انتصاراً على نادي الوصل في الجولة الـ 22 في ليحقق رصيداً تاريخياً في مسيرته بـ 38 نقطة، وهو أفضل رصيد له منذ مشاركاته، ويعد ذلك إنجازاً في مسيرته.

فهل يكمن سر ذلك في عمله الدؤوب والصامت؟ أم أن هناك أسراراً نجهلها ويجب علينا البحث عنها؛ لأن ظاهرة نادي عجمان يجب أن تكون نهجاً لكل أنديتنا، والعمل بروح الفريق الواحد يجب أن يكون نهجاً، لأن كرة القدم تعطي من يعطيها، وتحقق اللعبة للحالمين الصامتين أهدافهم في مسيرتهم بروح العمل الجماعي والاختيارات الموفقة لمتطلبات المرحلة بالعمل الصامت، بعيداً عما نلاحظه في الأندية الأخرى.

كل الشكر لهذا الكيان الرياضي الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في العمل الرياضي الإداري الجماعي والنجاحات التي يحققها في ظل وتيرة العمل اليومي بجوانبه المتعددة، فكرة القدم تعطي لمن يعطيها ويخلص في عطائه بعقلية إدارية احترافية تكاد تكون غير محققة لأهدافها في العديد من أنديتنا التي تتمتع بقدرات مالية تفوق نادي عجمان، إلا أن العمل الاحترافي وبروح الفريق الواحد حقق للبرتقالي ما لم يتحقق لغيره في زمن الاحتراف الذي نعيشه اليوم.

هنيئاً لفريق عجمان وقفة إدارته ومحبيه وجماهيره وعطاء لاعبيه وجهازه الفني، رغم ما مر به في فترات سابقة من معاناة، إلا أنه تخطاها بالإرادة والعمل الجماعي الممنهج الذي أوصله إلى الصمود الدائم في كل مراحل الدوري وأدائه المميز مع كل من يلتقيهم في البطولة.

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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