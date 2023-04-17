الفرنسي والباكي والعالم الآخر

هذه المرة سأمشي معك في الخيال، بفرض أن طفل الكرة العالمية المدلَّل مبابي أو زميله نيمار (الباكي) قد حصلا على دوري الأبطال بعد فوز لم يحدث في الحقيقة أمام مدريد أو السيتي أو البايرن، وفاز بالكرة الذهبية بعدها.. هل هو اعتراف بالأفضلية؟.. هل ذلك يجعلك أو يجعلني: أكمل مباراة كاملة له أو لزملائه في الدوري الفرنسي؟.. بالتأكيد إجابتك قبل إجابتي هي لا الصارمة الجازمة معًا!

دعك من الدوري الفرنسي: السنوات الأخيرة باعتراف الكثيرين: مشاهدة مباراة كاملة لمدة ساعة ونصف بدون مساعدة من هاتفك والتجول والشرود داخل بحار التويتر والسناب: هو شيء صعب الحدوث، لماذا نقول هذا: لأن العملية ليست في البطولة نفسها ولا في الألقاب ومن كدَّس الكؤوس: بل بقيمة.. واحدة.. فقط هي كل شيء.. نشدد عليها دائمًا وهي الجمال.

العملية ليست بالبطولة نفسها بل بالقيمة الجمالية، تريد دليلًا، اترك قهوة صباح كما تعودت، التقط قلمًا وورقة أو اكتب على هاتفك هذه الأسماء التي لم تفُز بدوري الأبطال أبدًا، ولم تحمل ذلك الكأس وسجلاتهم خالية منه!.. تأمل فيها قليلًا: بوفون، كانافارو، توتِّي، باتيستوتا، باجيو، كانتونا، إبراهيموفيتش!.. لا تترك القلم قبل هذين الاسمين.. رونالدو الظاهرة.. مارادونا!

إذن لتذهب الكؤوس إلى أبعد جحيم وحدِّثني عن الجمالية اجعلني ملتصقًا في مقعدي بالقوة لاحظ ذلك من المباراة القادمة: ستجد المعلق مهما كانت ضخامة طرفي المباراة: يترك مجرياتها ويتكلم في تاريخ الفريقين ومن ارتدى هذا الرقم من قبل ثم تزوج مَن، وكم طفل رُزِق!

مجريات المباريات في السنوات الأخيرة. التي تكون الكرة فيها أغلب الوقت في الهواء، مترددة بين الرؤوس والأقدام وصافرات الحكم المتكررة والفار جميعها تقتل المتعة وتقلل الجودة.

لماذا قول كل ذلك، لأنني كنت ضد وبشدة، وما زلت ضد ظاهرة تضخم أسماء أنصاف المواهب بفعل السوشال ميديا، ظاهرة كتبت عنها من قبل كثيرًا، النيمار والبوجبا والقائمة تطول، هذه الظواهر التي نتجت من تسويق إلكتروني قبل أن يكون تسويقًا رياضيًا، بدلًا من أن يكونا معًا بالتوازي، هل الأمر مهم؟ جدًا لأن ذلك التسويق وراؤه شركات تسويق كبيرة.

تلك قصة بمفردها، تتكلم عن اقتصاد - الظاهر لنا فقط منه - يساوي: أكثر من 10 مليارات دولار قيمة عقود، هذه الشركات لا يهمها أنا ولا أنت ولا بهذا المعنى الذي نتكلم عنه، بل بعالم آخر إلكتروني جديد وسوق جديد لجيل جديد.

*نقلا عن الرياضية السعودية

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