عندما تتعدد الجبهات وتصبح المنافسة مشتعلة على أكثر من جبهة، وفي هذا التوقيت الحاسم من الموسم، فمن الطبيعي أن تكون هناك استراتيجية خاصة للتعامل مع مثل تلك الظروف، ولأن المنافسة على الألقاب المحلية هدف استراتيجي لا يمكن التغاضي عنه، كما أن المنافسة القارية هي الأخرى لها اعتباراتها التي لا يمكن القفز عليها، تصبح عملية إحداث التوازن بين المهمتين أولوية لا يمكن التضحية بإحداهما على حساب الأخرى، ومن هذا المنطلق نجد أن وضعية أندية بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وريال مدريد وكذلك نابولي، وهي الفرق المتواجدة في ربع نهائي دوري الأبطال، إلى جانب وجودها في صلب المنافسة المحلية في الدوري، فيها الكثير من الإرهاق الذهني والعصبي والبدني،على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، فعملية إحداث التوازن بين ما هو مهم محلياً وخارجياً مسألة معقدة جداً، مهما كان حجم خبرة تلك الأندية وتاريخها، لأن المسألة تحكمها العواطف وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه عند كل البشر.

ومن هذا المنطلق وحتى تتفرغ تلك الأندية بشكل جيد للمنافسة القارية في دوري الأبطال، أنهى ريال مدريد مهمته بأسهل الطرق وأكثرها أمناً وتوفيراً للجهد استعداداً لتشيلسي، وفي المقابل استفاد من تعادل برشلونة مع خيتافي ليتقلص الفارق، وهذا ما فعله مانشستر سيتي الذي تخطى ليستر سيتي ليزيد الضغط على أرسنال الذي سقط في فخ وستهام بالتعادل، وأصبحت صدارته في خطر، وواصل نابولي متصدر الدوري الإيطالي السقوط للمباراة الرابعة على التوالي، وذات المشهد تكرر مع بايرن ميونيخ متصدر البوندسليجا الذي اكتفى بالتعادل أمام هوفنهايم. وتأتي تلك النتائج تأكيداً لصعوبة المهمة عندما تتعدد الجبهات، وهنا تبرز مكانة الفريق الذي ينجح في إحداث التوازن المطلوب في مسألة توزيع الأولويات.

مادة اعلانية

المهمة ليست بالسهلة بالتأكيد،ولكن عندما نتحدث عن الزعامة الأوروبية سواء على مستوى المسابقات المحلية أو على صعيد البطولة القارية، فإننا هنا نتحدث عن عمالقة الأندية في القارة العجوز، نتحدث عن إرث تاريخي وحصيلة ثرية من الألقاب والبطولات، التي تتوشح بها قمصان وشعارات تلك الأندية العريقة، التي بدورها تعرف حقيقة المجد وطريقة الوصول إليه.

آخر الكلام

اقترب مانشستر سيتي كثيراً من تحقيق الحلم الأوروبي المؤجل منذ سنوات، وجاء تعادل أرسنال وخسارته نقطتين في غاية الأهمية لتقرب السيتي من الحفاظ على اللقب المحلي، فهل يحقق القمر السماوي الثنائية التاريخية؟

*نقلا عن الخليج الإماراتية