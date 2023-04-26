الحداثة والتحديث في فكرنا الرياضي

كوني أحد المنشغلين بأهمية الارتقاء بالمنظومة الرياضية، المثقلين بأسئلة لا تنتهي تبحث كلها عن سبيل لحلم تطوير هذه المنظومة والكيفية التي تتم بها. بصفتي أحد أولئك، فلا بد لي من التطرق إلى بعض المفاهيم الشائكة، والتي كثيرا ما ربط بينها وبين حلمنا الرياضي الكبير ولعل أبرزها الحداثة.

في البداية، لا بد من تعريف الحداثة مع التفريق بينها وبين التحديث في المجال الرياضي. فالتحديث (Modernization) هو الأخذ بالتطور العلمي والتقني في المجال الرياضي، وإنشاء البنى التحتية الرياضية، وأنماط المنشآت والتجهيزات الرياضية، وأدوات وأساليب التدريب، وتكاد المجتمعات الرياضية المتقدمة تتشابه من حيث بنية التحديث الرياضي وإطاره العام، والفرق بينها هو كون بعضها صانع للتحديث وبعضها الآخر مطبق له وناقل ومقلد، بينما تتعلق الحداثة (Modernity) بالجوانب الفلسفية والفكرية والثقافية الرياضية القائمة على الفكر الحديث ومفاهيمه، فقد قدمت الحداثة مفاهيم جديدة في الفكر الرياضي، وشددت على تبني العقلانية وتفعيل العقل، وأحدثت قفزة فكرية شديدة الأهمية في التطور الرياضي، من خلال تبنيها أسسا جديدة للرياضة كمفاهيم صناعة الرياضة والترفيه، واقتصاديات الرياضة، والحوكمة الرياضية، والإدارة الاحترافية، والذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، والعقلانية في مبادراتنا والابتعاد عن الشعارات التقليدية والإنشائية، والأخذ بمناهج البحث العلمي التي يستخدمها العقل في التوصل إلى حلول ملموسة لقضايانا الرياضية.

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هناك حاجة ماسة إلى تبني مبادئ الحداثة في فكرنا الرياضي وخططنا واستراتيجياتنا الرياضية بتجاوز المنطق الإنشائي، والشعاراتي الذي تطغى فيه اللغة على المضمون، والذهاب بدلا من ذلك، إلى منطق التطبيق الفعلي لمبادئ الحداثة الرياضية بأسلوب عقلاني تحليلي لا إنشائي شعاراتي. فعند النظر إلى ما يحدث من تطور في الرياضة الغربية، يتوجب الوعي بأن هذا التطور هو نتاج فكر حداثي متكامل. فقد بنت المنظومة الرياضية الغربية تجربتها على أساس ربطها بالتطور، وبالفعل اليومي تجاوزت المنظومة الرياضية لمنظور الرياضة كهواية إلى كونها صناعة، وعدم الاكتفاء بالموقف الداعي إلى قصر الحداثة الرياضية على الجانب المادي المظهري، والذهاب إلى حداثة الفكر الرياضي. والدليل على ذلك أن فشل مشاريع الحداثة الرياضية في العديد من البلدان العربية يرجع إلى عدم قدرة المنظومة الرياضية وهيئاتها المعنية، على استيعاب التحديث الضروري للفكر الرياضي وتنويره، وعدم قدرتها على الاعتراف بأهم مقتضياتها الرياضة الحديثة، وهي أن الرياضة قد انتقلت من مجرد هواية للمتعة والترويح عن النفس إلى قطاع اقتصادي وصناعي بارز قائم بذاته، فتحولت هواية الأمس إلى صناعة اليوم والمستقبل.

إن فشل مشاريع الحداثة في منظومتنا الرياضية يرجع في بعض جوانبه، إلى عدم الوعي والاعتراف بمفهوم صناعة الرياضة والترفيه، حيث لا تزال مؤسساتنا الرياضية تتعامل مع الأفكار الحداثية في المجال الرياضي بإهمال كبير وبصورة تقليدية بعيدا عن الحداثة والاحترافية. ففي كل دول العالم المتطور في المجال الرياضي، ترى مبادئ الحداثة جزءا أصيلا من العمل اليومي في المؤسسات الرياضية، فترى أن «الإدارة المحترفة» هي التي تقود إدارة الهيئات والأندية الرياضية. غير أن المشكلة العامة التي تعانيها رياضتنا، تكمن في غياب الإدارة المحترفة المتفرغة في إدارة العمل الرياضي المؤسسي، والتخطيط لمستقبل المنظومة الرياضية، وهذا يتعارض مع أفكار الحداثة الرياضية.

خاتمة الرؤى.. باختصار؛ إذا كان الغرب المتقدم رياضيا اليوم يصول ويجول في منظومة رياضية جديدة تعتمد على صناعة الرياضية والترفيه، وإذا كان يواجه تحديات ما بعد الحداثة الرياضية، وتحديات ما بعد صناعة الرياضة، فهل يمكننا أن نقول بأننا ما زلنا نواجه مشكلات الفكر الرياضي التقليدي المتمثل بأن الرياضية عبارة عن هواية وشغل الفراغ، وتحديات ما قبل الاحتراف وصناعة الرياضة؟ وأخيرا ألا يحق لنا أن نتساءل عن الوقت الذي تبدأ فيه منظومتنا الرياضية فكرها الحداثي والانتقال بالرياضة من مجرد نشاط اجتماعي أو ترفيهي، إلى صناعة بارزة في مجال الاقتصاد، وأحد مصادر الدخل الوطني؟ ويبقى السؤال: كيف السبيل إلى الحداثة الرياضية؟ وهل من جهود مبذولة لبلورة رؤية حداثية واضحة للدولة تجاه صناعة الرياضة والترفيه؟ وإلى أين وصلت؟ أسئلة تبدأ ولا تنتهي.



*نقلاً عن الأيام البحرينية