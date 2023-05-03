تهنئتا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز فريق الشارقة لكرة القدم ببطولة كأس رئيس الدولة، دليل على الإنجاز الكبير، الذي حققه الفريق، حقاً هي «حكاية بطل» لن تنسى بعد الملحمة الماراثونية، التي قدمها الشارقة والعين.

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ولم يحدث في تاريخ الكرة الإماراتية مثل استقبال «سلطان الخير» للبطل، فخلال 24 ساعة جاءت المكرمة لأبطال أغلى البطولات للمرة العاشرة، والثانية على التوالي، محققين نتيجة مشرفة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مسابقات نهائي الكؤوس بالدولة، منذ انطلاقتها.

حيث حصل الشارقة على بطولتي كأس، ويتطلع لحصد الكأس الثالثة، بقيادة المدرب الروماني أورلايو كوزمين، الذي أكد نجاحه في قيادة فرق النخبة الإماراتية «العين وشباب الأهلي وحالياً في الشارقة»، ليثبت أنه- بالفعل- أحد أفضل المدربين، الذين مروا على تاريخ اللعبة، نظراً للإنجازات، التي حققها مع ثلاثي الكبار، وهو ما جعل الشرقاوية يتمنون بقاءه مواسم أخرى مع الفريق.

‏ولعل كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خلال لقائه مع اللاعبين جاءت بمثابة محاضرة قيمة، متضمنة توجيهات وحرص ومتابعة ودعم من سموه للرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، وعن المباراة الفاصلة التاريخية فجاءت الكلمات بمثابة دروس قيمة.

مشيراً سموه إلى نجاح الحكم الفرنسي، الذي يعتبر أول حكم أوروبي يدير نهائي الكأس الغالية، لا سيما أن جميع الحكام، الذين سبق لهم إدارة النهائيات كانوا مواطنين، ومن دول الخليج، وأذكر الحكم اللبناني سركيس، الذي أدار نهائي العين والشباب عام 80. التهنئة موصولة لأسرة نادي الشارقة، والشكر لقادتنا، لرعايتهم أبطال الإمارات في المحافل الرياضية، وعاش الوطن.

*نقلاً عن البيان الإماراتية