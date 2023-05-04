الرياضة تخصص...!!!

الثقافة حياة يجب أن يعيشها كل الأشخاص، فالثقافة شيء جميل في حياة الفرد بإلمامه بوردة من كل بستان ومعلومة من كل حقل علمي، فلابد للفرد أن يكون مطلعًا ومدركًا للمعلومات التي يجمعها كي يكون مثقفًا، لكنه في المقابل لن يكون متخصصًا ولا مختصًا في علم معين، فلو كان الجميع مثقفين لكن غير متخصصين فسيكون هناك خلل كبير في المجتمع، كذلك هو الحال في الرياضة وعمل الأندية في زمننا الحاضر، حيث إنه من الجميل أن نرى الأندية تضم مختلف الألعاب، لكن من الأجمل أن نرى الأندية المتخصصة في ألعاب معينة، حيث سيزداد التركيز وستزداد الإنتاجية، وهذا نهج علمي يجب أن تعيه أغلب الأندية التي يجب أن تصب تركيزها على الألعاب التي تتميز بها وتترك عنها تشتيت العمل وعدم التركيز الذي دائمًا ما تكون مخرجاته سلبية وإخفاقات مستمرة.

أنديتنا اليوم يجب أن تدرك بأن التخصص أمر مهم في الرياضة تماشيًا مع البيئة العامة للأندية، فهناك أندية مهما حاولت فإنها لن تتميز في ألعاب معينة وإن تميزت في عدة مواسم إلا أنها ستعود لمكانها وموقعها الحقيقي بعد الطفرة التي قد تحدث فيها، فكل مرحلة في العمل تحتاج إلى تقييم يتبعه وضع توصيات للعمل بها ليستمر العمل للحصول على جودة عالية كون ما تعانيه مجالس الإدارات يُعتبر حملاً ثقيلاً إذ أغلب المجالس تعتمد على أسماء معدودة في العمل الميداني وإدارة النادي ويكتفي البقية بكونهم أسماء على الورق ويحصرون وجودهم في حضور اجتماعات الإدارة هذا وإن قاموا بالحضور.

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كذلك هي الثقافة المالية فإنها تحتم على الأندية إعادة النظر والتوجه إلى التخصص والابتعاد عن التشعب لتركيز عملية الصرف في القنوات الصحيحة للحصول على نتائج مرضية وإنجازات صحيحة وفقا للموازنات التي تعمل بها والتي تتقلص يومًا بعد يوم في مقابل التضخم العالي لسوق الانتقالات والتجهيزات الرياضية وغيرها من الأمور المرتبطة بإدارة الأندية والرياضة بشكل عام.

التخصص مسألة مهمة للغاية يجب أن يعمل عليها الجميع في الأندية، فالتميز ليس بالتعدد والتشعب بقدر ما هو مرتبط بالإنجاز وحصد البطولات، هذه رسالة أوجهها لكل العاملين في الرياضة والأندية لضرورة تقنين أوجه الصرف وتوجيهها للقنوات الصحيحة للحصول على نتائج متميزة تتوج بألقاب عديدة.



*نقلاً عن الأيام البحرينية