كلنا "أهلاويون"..

انطلقت منافسات بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة التي يستضيفها الاتحاد البحريني حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري وسط مشاركة كبيرة لأبطال اللعبة في الدول الآسيوية ويمثلنا فيها فريق النادي الأهلي الطامح إلى تشريف الطائرة البحرينية في هذه البطولة القارية الكبرى .

قد لا يكون من العدل المقارنة الفنية بيننا وبين الأندية الآسيوية المتقدمة عالمياً في مجال اللعبة كاليابان والصين وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا ولكننا نمتلك سلاحي الأرض والجمهور وهما السلاحان اللذان من شأنهما أن يرفعا من درجة التحدي الأهلاوي في مواجهة أندية "جمبوس " الكوري الجنوبي و"كنبيرا" الأسترالي و"جاكرتا" الهندي ومقارعة تلك القوى القارية والصراع بقوة على بلوغ منصة التتويج ..



هنا يستوجب الأمر أن نتجرد من كل انتماءاتنا ونقف صفاً واحداً لدعم "النسر الأهلاوي" في مهمته الوطنية لكي نجسد دور الأرض والجمهور على أرض الواقع ولكي لا ندع ممثل الوطن وحيداً وسط زحف الجاليات الآسيوية التي من المتوقع أن تتوافد بكثافة لدعم ومؤازرة أندية بلدانها المشاركة في هذه البطولة خصوصاً وأننا قد عشنا تجارب سابقة في هذا الشأن وشهدنا كيف تفوق الزحف الجماهيري الآسيوي على جماهيرنا الوطنية!



اتحاد الكرة الطائرة أعلن – مشكوراً – مجانية الدخول الجماهيري وهذه خطوة محفزة للجماهير التي تتعذر بأسعار التذاكر وإن كنت أرى بأن هذا الإعلان قد يشكل زحفاً كبيراً من جماهير الجاليات الآسيوية يفوق السعة الاستيعابية لمقاعد الصالة ولكن في نهاية الأمر جاء الإعلان المجاني تأكيداً لحرص الاتحاد على نجاح البطولة جماهيرياً ليكمل نجاحها التنظيمي الذي اعتدنا عليه في منظومتنا الرياضية عامة واتحاد الكرة الطائرة خاصة..



هذا الإعلان بمثابة الدعوة المفتوحة لكل الجماهير البحرينية لمؤازرة فريق النادي الأهلي في هذا المعترك الرياضي القاري الذي نتمنى أن نجسد من خلاله ترابط الأسرة الرياضية وتطور الكرة الطائرة البحرينية على الصعيد القاري..



*نقلاً عن الوطن البحرينية

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