ألف مبروك للخالدية وشكراً لاتحاد الكرة

صنع نادي الخالدية تاريخاً جديداً للكرة البحرينية بعد أن حقق دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم لكرة القدم بكل جدارة واستحقاق بعد منافسة شرسة جداً وبالتحديد مع المنامة، حيث تعادل مع في الجولة الأخيرة مع البحرين بهدف لكل منها وكان ذلك كافياً للفريق الأصفر لتحقيق اللقب التاريخي.

بطولة ثالثة للفريق خلال ثلاثة مواسم فقط من تأسيس النادي، فقد بدأ مسيرته الناجحة بالظفر بكأس جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الموسم الماضي، أتبعه تحقيق لقب السوبر المحلي هذا الموسم، واختتمها بنيل دوري ناصر بن حمد، ليحقق كافة البطولات المحلية في فترة قصيرة ليكسب احترام الجميع، ولا شك أن من أسباب النجاح العمل الكبير من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الخالدية، بالإضافة لقيمة الجهازين الفني والإداري ووجود كفاءات لهم باع كبير في الكرة البحرينية، بالإضافة لتوافر لاعبين مميزين سواء محليين أو محترفين، ناهيك للترابط القوي بين جميع القائمين في النادي، كل هذه المعطيات ساهمت في تحقيق النجاحات، فهنيئاً لجميع منتسبي ومحبي نادي الخالدية لحصولهم على لقب دوري ناصر بن حمد ودخولهم التاريخ من أوسع أبوابه.

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وأخيراً يجب أن نشيد ونثني بالدور الكبير من الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وجميع القائمين في الاتحاد الذين نرفع لهم القبعة نظير عملهم المميز والدؤوب، فقد تخطوا كل الصعاب والعقبات وقاموا بعمل جبار لنجاح مسابقاتنا المحلية وظهورها بالشكل المطلوب فشكراً لكم من أعماق القلب.

مسج إعلامي

قاد أسطورة كرة اليد البحرينية حسين الصياد نادي الخليج لتحقيق لقب الدوري السعودي لكرة اليد بعد غياب دام ٢٢ عاماً، وأصبح أول لاعب محترف أو محلي في تاريخ الدوري السعودي يحقق الدوري خمس مرات مع أربعة أندية مختلفة، ولا شك أن الصياد يستحق كل التقدير والثناء على ما يقوم به وهو خير من يشرف مملكتنا الغالية خارجياً.



*نقلاً عن الوطن البحرينية