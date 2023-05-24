كلمات محمد بن راشد

كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية دور الرياضة المؤثر في لم شمل الشباب وجمعهم تأتي من منطلق توجيهات سموه بأهميتها كونها مفهوماً ذا تأثير قوي.

مؤكداً سموه أن دولة الإمارات وضعت قطاع الرياضة ضمن القطاعات الحيوية، التي توليها كل الاهتمام والتشجيع، وتحيطها بكل أوجه الدعم والرعاية، بما يعزز قدرة مختلف الفرق الرياضية على تحقيق الانتصارات في البطولات المحلية، واعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية، وهذا أمر يبشر بالخير بأن الرياضة الإماراتية مقبلة على خير مستقبلاً.

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فقد جاء استقبال سموه لأسرة نادي شباب الأهلي، بعد الإنجاز الكبير، الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالفوز بطولة دوري المحترفين للمرة الثامنة، حافلاً بالدروس والعبر، من أجل المحافظة على تلك المكتسبات، من خلال حديث سموه وإرشاداته ونصائحه للاعبين، مؤكداً حرص سموه الدائم على دعم وتشجيع كل أبناء الوطن، وخصوصاً الرياضيين منهم، وبالتحديد اللاعبين المميزين·

ويأتي الاستقبال تثميناً لنجوم أبطال الدوري، ومطالبة اللاعبين بالحفاظ على الإنجاز، مؤكداً أنه لن يتأخر في دعم النادي ودوره في دفع مسيرة الكرة بالدولة، ولهذا كان الاستقبال له معنى خاص، لا سيما أن سموه أبدى سعادته، وكان متابعاً للدوري الصعب هذا العام، والذي تنافس فيه خمسة فرق لأول مرة، كلماته الرائعة، التي وجهها للأبطال عن سعادته بهذا الإنجاز، جاءت معبرة عن تقديره للاعبين.

ولا شك في أنها ستعطي دفعة قوية للرياضين سواء كانوا إداريين أو لاعبين أو فنيين وجماهير، من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات سواء على صعيد المسابقات المحلية أو المشاركات الخارجية.

فقد تعودنا من سموه أنه الرياضي الأول، والداعم الأكبر للرياضة الإماراتية، من أجل الفوز بالمركز الأول، اللقاء جاء لتتواصل الاحتفالات بقلعة الفرسان، خصوصاً أن حديث القائد يعكس مدى قيمة الشباب والرياضة في المجتمع، نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في تنمية الإنسان المواطن.. والله من وراء القصد.

*نقلا عن البيان الإماراتية