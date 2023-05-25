اتحاد الطائرة .. والامتياز التنظيمي

استمرارًا للنجاحات التي يحققها الاتحاد البحريني للكرة الطائرة وعلى جميع الأصعدة، نجح الاتحاد وبشهادة الجميع بتنظيم بطولة الأندية الآسيوية للرجال للكرة الطائرة بكل امتياز وتقدير والتي اختتمت مؤخرًا وفاز بها للمرة الأولى في تاريخه فريق سانتوري الياباني، كما أن حصول الاتحاد على شهادة التميز في تنظيم البطولات وهو ما يعرف بالامتياز التنظيمي وتحقيقه العلامة الكاملة عشرة من عشرة، شهادة تعتبر تقديرًا من الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة على ما قام به الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة سعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، من حسن تنظيم للبطولة وفق المعايير والاشتراطات الدولية.

نجاح الاتحاد البحريني للكرة الطائرة في تنظيم البطولات، هو نتيجة للدعم والاهتمام المتواصل الذي يحظى به الاتحاد من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي بتوجيهات سموهما استطاع اتحاد الطائرة أن يصبح من الاتحادات الرياضية المتميزة ومن أكثر الاتحادات تنظيما للبطولات بفضل ما يتمتع به من كوادر إدارية بشرية وسمعة كبيرة وخبرة ومكانة بارزة، والتي اكتسبها الاتحاد بعد نجاحه في استضافة العديد من البطولات القارية والعالمية.

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حصول الاتحاد البحريني للكرة الطائرة على شهادة الامتياز في تنظيم البطولات ليس بالأمر الغريب على مملكتنا الغالية التي استطاعت أن تفرض نفسها عبر استضافتها للعديد من البطولات لتصبح مطلبًا لأهم البطولات وموطنًا لرياضة الكرة الطائرة في القارة الآسيوية، ما يزيدنا فخر واعتزاز أن نرى كوادر وطنية بحرينية تعمل في اللجان العاملة بالبطولة شعارها التميز في الأداء وخدمة الوفود المشاركة ونخص بالذكر الحكام المحليين الذين استخدموا تقنية فيديو التحدي لأول مرة وتحت إشراف حكام من الاتحاد الآسيوي، كما لا ننسى الدور المهم الذي لعبه مدير البطولة الأمين العام بالاتحاد السيد فراس الحلواجي، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح البطولة، وأخيرًا نتمنى أن تكون شهادة الامتياز التنظيمي دافعًا كبيرًا أمام اتحاد الطائرة لمواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة والمستويات الإقليمية والعالمية وحافزا لبقية الاتحادات الرياضية المحلية.



*نقلاً عن الأيام البحرينية