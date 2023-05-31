كأس خليفة بن سلمان «أزرق منامي»

حقق نادي المنامة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة بعد فوزه الصعب على المحرق بنتيجة 75 مقابل 72، وتزين اللقاء بحضور راعي الحفل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي توَّج المنامة باللقب والذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً.

مباراة أوفت بكل الوعود سواء من حيث الندية والإثارة وقوة المباراة، أو الحضور الجماهيري الغفير من الفريقين الذين كانوا نكهة وحلاوة المباراة، فقد تواجدوا قبل ساعات من الموقعة رغم درجة الحرارة المرتفعة، والأهم من وجهة نظري التنافس الشريف والروح الرياضية العالية التي صاحبت المواجهة رغم أهمية اللقاء وهذا درس مجاني للجميع، ويحسب للزعيم المنامي أنه لم يتأثر من خسارة الكويت الكويتي في نهائي السوبر ليغ الآسيوي، وهذا ينسب بكل تأكيد للجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب اليوناني لينوس غافريال، كما أن خبرة واسم وتاريخ المنامة في السلة ساعدت الفريق على الفوز، ناهيك أن التفاصيل الصغيرة في عالم كرة السلة أعطت الأفضلية النسبية القليلة لفريق العاصمة المنامي على حساب المحرق.

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وفي الختام أتقدم بخالص التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي المنامة الأخ يوسف زمان وجميع منتسبي وجماهير الفريق على هذا التتويج الغالي والمستحق، كما يجب أن نشيد بالدور الفعال والبارز من الاتحاد البحريني لكرة السلة والذي ساهم في الارتقاء بكافة مسابقاتنا المحلية.

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إن كانت هناك كلمات شكر فيجب أن تكون لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على دوره الكبير ودعمه المستمر وقربه من الجميع وتواجده المتواصل في شتى المحافل المحلية بالإضافة لاستحقاقات أنديتنا ومنتخباتنا الخارجية، فكل ما يقوم به سموه ساهم كثيراً في الارتقاء بالرياضة البحرينية، فكلمة شكر لن توفّي سموه حقه.



*نقلاً عن الوطن البحرينية