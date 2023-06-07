كثرت العناوين وذهبنا إلى التفاصيل لنصطاد فكرة نحلق من خلالها في سماء وطن بات هو حديث العالم بمختلف أطيافه.



«الملهم» فجّر الطاقات وحرك الساكن، وأصبح عنوان الإعجاب سؤالاً يتمثل في ماذا يحدث في السعودية؟



الإثنين يوم استثنائي في تاريخ الرياضة السعودية، فما كان مستحيلاً بات واقعاً، ومن هنا يأتي الكلام أجمل من أن يتعثر في حرف لا يوائم آخر.



يقول الخبر: «أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، اليوم، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.



وقدم لنا وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التفاصيل بلغة غلب عليها الإقناع وفق مسارات الأرقام فيها لا تكذب.



ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.



وهنا بيت القصيد «ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال».

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*نقلاً عن عكاظ السعودية