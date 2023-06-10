استراتيجية الخير

الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن العمل على تحقيق آمال الرياضة والشباب وطموحاتهم، وهي تحتوي على أهمية دور الرياضة والشباب، ارتكازاً على التمكين والقيم والشباب والمسؤولية والسلامة والشباب والإنتاجية.

ومن جانب الرياضة كونها أكثر الشرائح المرتبطة بالشباب، نترقب الخطوات العملية من الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة بشأن رعاية الشباب والرياضة والعناية بهم، عبر الجهة المشرفة عليهم الهيئة العامة للرياضة، المرجعية الإدارية لكل الأمور المتعلقة بما يخص الشاب المواطن ثقافياً واجتماعياً ورياضياً، وبما يتناسب مع مبادئ ديننا الحنيف والقيم الأخلاقية.

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ومن هذا المنطلق فإن القضية مهمة وتستحق التوقف ويجب أن تلبي مطلب الساحة من خلال توفير الدعم الكامل، وزيادة موازنة الشباب والرياضة، وأن نعطي للهيئة الدور الأكبر باعتبارها المؤسسة الأم بما يساعدها في أداء دورها بشكل أقوى، فالقطاعان عليهما السير جنباً بجنب وأن تكون مشاركتهما فعالة وبرسالة واحدة ليكملا بعضهما البعض من أجل أبناء الوطن، فهما بحاجة إلى رعاية وتوعية وتثقيف لمحاربة كل المخاطر، أبرزها مكافحة المخدرات ويجب أن نركز إعلامياً في الرياضة بتقديم الوعي وتثقيف الشباب عبر بوابة الرياضة لأنها الأكثر جاذبية وشعبية.

ومرحلة الشباب من عمر أبنائنا تتطلب بأن نجتهد لهم، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة، فالهيئات المؤسسية الحكومية يجب أن تعمل في إطار منظومة الهيكل الخدمي ونسعى جميعاً أن نقوي دورها لمصلحة الشباب، ونريد أعمالاً وليس أقوالاً، من كل أطراف المجتمع، حتى ينال الشباب دوره بشكله الصحيح.

ومن وجهة نظري فإنه من الضروري إدخال الجهات المرتبطة بقطاعنا لتنضم إلى المرحلة المقبلة في العملية الرياضية لكي تؤدي دورها بصورة أفضل، فالقطاع الرياضي يعتبرها القاعدة الرئيسية لهذه الجهات.

ساعدوا الشباب فهم الأمل فاستراتيجية الخير أصبحت واضحة.

والله من وراء القصد.

*نقلاً عن البيان الإماراتية