الإنجاز القاري التاريخي الذي حققه الفريق الأول لكرة اليد بنادي النجمة وحصوله على كأس البطولة الآسيوية للأندية الخامسة والعشرين وللمرة الثانية في تاريخه، وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب)، لم يكن مستغربًا من هؤلاء الأبطال، الذين عُرفوا بالولاء والتضحية والفخر لهذه الأرض المعطاة وقدرتهم على رفع راية المملكة بجدارة واستحقاق تحت قيادة ملك البلاد المعظم راعي نهضتنا الحديثة، ففوز النجمة بالبطولة الآسيوية لم يكن وليد الصدفة أبدًا أو ضربة حظ، بل كان يرتكز على خطة عمل وضعت من قبل مجلس الإدارة برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة وأعضاء المجلس، في سبيل إعداد الفريق إعدادًا جيدًا والذي يمكّنه من تشريف كرة اليد البحرينية وإحراز كأس البطولة. ونظرًا لشح الإمكانات المتوافرة، لم يستطع النادي عمل معسكر خارجي للفريق مما اقتصر على إقامة معسكر داخلي قصير، وهذا ما جعل الفريق النجماوي أمام تحدٍ كبير في خوض البطولة بروح وحماس كبيرين.

إن الإشادة التي قدمها كلٌ من سمو الشيخ ناصر بن حمد، وسمو الشيخ خالد بن حمد، بكفاءة الكوادر والسواعد البحرينية المتمثلة بالجهازين الفني والإداري والطبي لفريق النجمة وحسن قيادتهم الناجحة لتحقيق البطولة، جاءت لتؤكّد على أن الاستثمار في العنصر البشري والكوادر البحرينية الرياضية هو الرهان الأمثل والأضمن لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة والتي تدفع قدمًا برياضتنا البحرينية للكفاءة والتميّز على جميع الأصعدة، فالمجهود الكبير الذي قام به الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني القدير سيد علي الفلاحي، الذي أصبح علامة فارقة في كرة اليد البحرينية والآسيوية عبر تحقيقه للعديد من البطولات المحلية والإقليمية، لعب دورًا مهمًا في قراءة أسلوب المنافسين وتحقيق الفوز بأساليب متنوعة، كما أن الجهازين الإداري والطبي لعبا دورًا مهمًا في رفع الروح المعنوية للاعبين ومنحهم الثقة بأنفسهم وتهيئة وتأهيل اللاعبين بدنيًا، ناهيك عن التألق والتميز الذي انفرد بهما حارس الفريق الدولي محمد عبدالحسين في التصدي للكرات الصعبة في الأوقات الحاسمة وبروز وتألق المميز النجم الكبير الكابتن حسين الصياد ومساهمته في قلب موازين النهائي لصالح النجمة.

إنجاز النجمة الآسيوي لم يكن يأتي لو لا دعم ورعاية من القيادة الرشيدة وعلى رأسها ملك البلاد المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، فحرص القيادة الرشيدة في مملكتنا الغالية على استقبال أبنائها الأبطال وتكريمهم التكريم اللائق الذي يتناسب مع ما تحققه الأندية والمنتخبات الوطنية من إنجازات، لهي أمنية كل رياضي وخاصة أفراد فريق نادي النجمة لكرة اليد، أن ينالوا شرف السلام على جلالة الملك المعظم، والذي بلا شك يعكس حجم الاهتمام والرعاية الذي يناله القطاع الرياضي والرياضيون من قبل قيادتنا الرشيدة، فالإنجاز الذي تحقّق لفريق نادي النجمة الآسيوي لكرة اليد لا يقل أهمية عن إنجاز فريق نادي المحرق بطل كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



*نقلاً عن الأيام البحرينية

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