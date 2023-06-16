بات الوجه الحقيقي لمساعي الأندية السعودية، لخطف أبرز نجوم العالم في كرة القدم، معلوما حتى للجمهور العادي، بعد ان اصبحت المملكة حديث العالم، من حيث الأجواء الرياضية المميزة، وقدرتها على تقديم الوجه المشرق عن ثقافتنا التي تتسع للجميع.

ومن دون مبالغة لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع ان تخطف الأندية السعودية البساط من كل اندية العالم، حيث بات التواجد هنا في المملكة هدفا لنجوم كبار لا يزالون في قمة مستواهم، ولا شك ايضا ان الكرة السعودية ومن خلال الصفقات التي شغلت العالم باتت في طريقها ايضا لأفضل 5 دوريات على مستوى العالم.

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وأيضا كجمهور للساحرة المستديرة، نتطلع لمشاهدة مباريات من العيار الثقيل، لقاءات ممتعة يتبارى فيها رونالدو، وبنزيما، وكانتي، ومستقبلا، نيمار، وغيرهم الكثير، على أراضي مملكتنا الغالية.

مهمة صعبة

من جهةٍ اخرى باتت مهمة الفرق السعودية غاية في الصعوبة، للمضي قدما في اتجاه استقطاب مزيد من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة، وما يستدعيه ذلك من توفير موارد مالية تقدر بمئات الملايين.

الأهلي زعيم إفريقيا

اثبت الأهلي المصري انه الزعيم الافريقي، من دون منازع، وانه قادر على حصد اكبر البطولات حتى لو كان بعيدا عن مستواه المعهود.

نعم توّج الأهلي باللقب الافريقي الأكبر، رغم معاناته في الأدوار التمهيدية، وصعوده بضربة حظ الى الدور ربع النهائي، كذلك لم تكن مهمة الكتيبة الحمراء سهلة بالدور النهائي بعد ان تأخر بهدف امام جماهير الوداد الغفيرة، إلا انه عاد في الوقت القاتل بهدف التعادل، وهو ما مكنه من انتزاع اللقب الغالي من انياب اسود الأطلسي. الف مبروك للجمهور الأهلاوي وهاردلك لجمهور الوداد.

ولعها القادسية !

يعتبر القادسية الأبرز من خلال الصفقات المدوية في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد، فلا شك ان التعاقد مع الليبي محمد الصولة، ومن قبله مبارك الفنيني، يمثل اضافة كبيرة للأصفر، كما ان القادسية يتأهل لمزيد من الصفقات المدوية، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

*نقلاً عن الرياض السعودية