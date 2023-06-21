«سوّاها» الزعيم المنامي

حفر نادي المنامة اسمه بأحرف من ذهب بتحقيقه لقب غرب آسيا «سوبرليغ» لكرة السلة بعد فوزه في النهائي على الكويت الكويتي بواقع 67-59 في البطولة التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية، وهو أول لقب آسيوي في تاريخ أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية مما يدل على التطور الكبير الذي طرأ في لعبة كرة السلة البحرينية خلال الفترة الأخيرة، وتزين التتويج التاريخي بحضور وجه السعد والداعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ولاشك أن تواجد سموه كان دافعاً معنوياً ونفسياً كبيراً لرجال المنامة مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز القاري.

وتغلب الزعيم المنامي على أقوى الأندية في غرب القارة في طريقة لتحقيق اللقب مثل كاظمة والكويت الكويتيين وبيروت اللبناني وأستانا الكازاخستاني وغيرها من الأندية، لقب حققه المنامة بأيدي وقتال وروح وعزيمة لاعبيه الأبطال الذين تخطّوا كل الصعوبات وكانوا على قدر المسؤولية، بالإضافة لتكاتف ولحمة الجميع داخل البيت المنامي، ناهيك لوقفة كافة الجماهير البحرينية والمسؤولين مع ممثل الوطن، ويجب ألا ننسى الجماهير المنامية الوفية التي حضرت المباراة وتعنت مشقة السفر من أجل مساندة الزعيم، وهنا يجب أن نشيد بتوجيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي أمر بتوفير طائرة خاصة لدعم المنامة في النهائي وهذا ليس بغريب على سموه الكريم الداعم لجميع أنديتنا ومنتخباتنا خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالمشاركات الخارجية.

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ولاشك أن المنامة وبعد تحقيق لقبي كأس خليفة بن سلمان بالإضافة للتتويج الآسيوي الاستثنائي يطمح في نيل دوري زين لكرة السلة لاكتمال النصاب وتحقيق ثلاثية تاريخية نادرة.

مسج إعلامي

مع قرب انتهاء عقد مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي هيليو سوزا، لم تتضح الصورة بشأن المدرب الجديد خصوصاً أننا مقبلون على استحقاقات هامة خلال الفترة القصيرة المقبلة مثل كأس أمم آسيا بعد خمسة أشهر وتصفيات مونديال 2026، فأنا شخصياً مع استمرار سوزا في هذه المرحلة الصعبة لمعرفته بكل ما هو متعلق عن الكرة البحرينية، فالتعاقد مع مدرب جديد ربما سيؤثر سلبياً على منتخبنا خلال الاستحقاقات القادمة.



*نقلاً عن الوطن البحرينية