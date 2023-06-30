صنع أزمة من لا شيء

هناك أندية تحب الأزمات وتبحث عن أي شيء لتصنع من خلاله أزمة.. أعني طبعاً إعلامها وجمهورها.. ولكي نهرب من التعميم نقول بعض ذاك البعض!



ولا أعلم ماذا يجني زارع الريح من العاصفة لكنني أدري أن هؤلاء المأزومين أشد خطراً على الأندية من غيرهم وإن زدت أقول هم الخطر!



يهاجمون المرجعية ويعادون اللجان وإن خلص كلامهم في الوزارة والاتحاد السعودي لكرة القدم يذهبون إلى أنديتهم للإساءة للكل تحت مبررات تصنع من لا شيء!



ارحلوا عبارة تتداول متى ما دعت الحاجة لذلك ويا كثر ما تستخدم في سبيل إيصال رسالة يتوهمون عبرها أنهم أصحاب كلمة!



وإن جفت محابرهم تتم إعادة الحياة لها من خلال مهاجمة الإعلام وتقريع أي إعلامي لا يسير معهم في نفس الاتجاه!



(2)



أشعر بكثير من الألم وأنا أرى حملة التحريض على رئيس الأهلي خالد العيسى بدأت قبل أن يبدأ!



لست مع خالد ولا ضده لكن مع الأهلي الذي يجب أن يتخلص من هذا التأزيم غير المنطقي!



أعرف أن مرحلة طيب الذكر أدخلت الرعب في قلوب الأهلاويين وجعلتهم يتخوفون من أي قادم جديد لكن ليس لهذه الدرجة التي يصل فيها الأمر لدرجة أن نكون جزءاً من أزمة لا وجود لها!



الوضع اليوم مختلف وينبغي أن نكون رافداً مهماً في دعم المشروع الجديد وأن لا نكون جزءاً من التعطيل!



(3)



أدعوكم جميعاً اليوم لكي نقف خلف هدف واحد فقط (خدمة هذا الكيان العظيم) ومن أجل تحقيق كافة الطموحات المرجوة والمساهمة في تحقيق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برنامجه الفريد والاستثنائي الذي جعل المملكة قبلة لكل الرياضيين في العالم وفي وقت قياسي، ولتحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في أعظم نسخة للرياضة السعودية.



التوقيع: خالد العيسى



ومضة:



لا يوجد أسوأ من أن يُساء فهمك وأنت تكره التبرير.

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*نقلاً عن عكاظ السعودية