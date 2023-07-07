الأهلي أهم من الأسماء

• عاش الأهلي في دوامة مَنْ مع مَنْ، ومَنْ ضد مَنْ، والناتج كان تمزيق وحدة الكيان.



• هذا عنوان وتفاصيله فيه، وينبغي أن نكتب على هامشه حفظ إلى الأبد لانتهاء صلاحيته.



• اليوم تغيّر الوضع، ويجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى تختلف جذرياً عن كل ما مضى.



• خاطبت في الساعات الماضية إعلام الأهلي، وقلت ضمن تلك الرسالة: علينا ألا ننظر لمن يأتي أو يرحل بقدر ما ننظر إلى مصلحة الكيان لاسيما وأن الظروف اختلفت ومعها يجب أن نختلف في تقييمنا للأشياء.



• الأهلي مع أقرانه الثلاثة بات يملك القدرة أن يخرج من أعباء مالية نصفها بل جلها ذهب إلى المجهول ودفع الثمن الكيان.



• اليوم علينا دور كبير كإعلام في أن نكون جزءاً من المرحلة بطرح يتناغم مع هذه النقلة النوعية، ولا يعني هذا أن نتخلى عن دورنا النقدي بشرط أن نضع كل عبارة في نصابها الحقيقي.



• وأجزم أن الرسالة وصلت وتم استيعابها، وننتظر العمل بها من الآن.



• جمهور الأهلي هو الأهم في المعادلة كلها، وينبغي أن ينأى بنفسه عن أي طرح يتبناه بعض المأزومين من أبطال تويتر والمساحات؛ لأن القادم سيكون فيه دور الجمهور أهم من المهم نفسه.



• ولا أعتقد أن مدرج الملوك الممتلئ عشقاً ووفاءً لا يدرك ما هو دوره..!



• فعلاً يدرك ومن اختبر في عشقه مثلكم يا بدر لا يحتاج من يذكره ما هو المطلوب منه، وتذكيري فقط من باب فإنَّ الذكرى...



• الدكتور خالد العيسى يدخل تحديّاً مختلفاً عن كل ما مضى، تحديّاً فيه دعم وشراكة وخصخصة وأحلام وآمال وطموحات وكتابة نص أخضر في منظومة الأهلي فيها كل القصيد.



• سيظل وليد معاذ وتيسير الجاسم وإدارتهما محط تقدير، ولا يمكن أن ننسى لهم عمل نصف عام أعاد الأهلي من رحلة الغربة منتصب القامة يمشي.



• الأهلي لا ينسى الأوفياء حتى وإن نسيه بعض من كان وفياً معهم.

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​​​​​​*نقلاً عن عكاظ السعودية