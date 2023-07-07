تتصارع الأندية من أجل الحصول على أفضل الصفقات، فتدفع مبالغ كبيرة للتوقيع مع مدافع أو محور أو جناح، ولكني أجد أن البطولات معقودة في قدمي المهاجم الصريح.

في إسبانيا حقق برشلونة الدوري بعد غياب ثلاثة مواسم بفضل استقطاب المهاجم البولندي ليفاندوفسكي الذي سجل 23 هدفًا رجحت كفة الفريق الكتالوني على ريال مدريد الذي غاب عنه مهاجمه الصريح كريم بنزيما في 14 مباراة.

في إنجلترا حقق مانشستر يونايتد الدوري ولحق بأرسنال المتصدر بفضل تعاقده مع المهاجم النرويجي هالاند الذي سجل 36 هدفًا، وحقق الستزنز دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه فقط لأنه كان ذكيًا كفاية لاستقطاب أفضل مهاجم في العالم.

الدوري السعودي لا يختلف عن الدوريات العالمية في أهمية رأس الحربة وقدرته على إهداء فريقه بطولة الدوري، فقد ساهم حمد الله في تحقيق النصر لبطولة الدوري قبل خمسة مواسم عندما كسر رقم الأسطورة حمزة إدريس مسجلا 35 هدفًا.

في المواسم الثلاثة التي تلت ذلك، سيطر الهلال على الدوري بفضل تراجع مستوى حمد الله وغيابه المتكرر عن مباريات فريقه، وأيضًا بسبب تألق المهاجم جوميز، وبعد رحيل الفرنسي واصل إيجالو المهمة وحسم الدوري للهلال.

الموسم المنصرم حقق حمد الله الدوري من جديد، ولكن هذه المرة مع نادي الاتحاد عندما سجل 21 هدفًا، بينما خسر الهلال بسبب تراجع مستوى إيجالو، أما النصر فلم يكن لديه مهاجم صريح حاسم فبقي تاليسكا يحاول مساعدة الفريق، وكذلك اجتهد رونالدو دون فائدة تذكر.

أنصح الأندية التي تبحث بجدية عن تحقيق بطولة الدوري بالتعاقد مع مهاجم صريح لأن ذلك يعني بكل بساطة أنها أقرب من الآخرين لحصد اللقب.

الحماس للتوقيع مع ساديو ماني أو برناردو سيلفا أو ماركو فيراتي أو غيرهم من اللاعبين المميزين لن يساهم في تحقيق الدوري دون مهاجم 9 لا يتوقف عن التسجيل.

لوكاكو وليفاندوفسكي وبنزيما وهالاند وفيكتور أوسيمين صفقات لا تخذل أنديتها أبدًا، لذلك ارتبطت بطولات أنديتهم بهم.

المراكز الأخرى مهمة وتساهم بشكل كبير في تحقيق البطولات، ولكن المهاجم الصريح هو الحاسم في الصراع الطويل، لأنه يسجل الأهداف التي تعطي الفريق النقاط الثلاث.

الاتحاد أقرب من الهلال والنصر لتحقيق الدوري الموسم المقبل فقط لأنه تعاقد مع بنزيما.

*نقلاً عن الرياضية السعودية

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