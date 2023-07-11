مساعد المدرب يفضل محليًا

لا يقتصر الجهاز الفني في المنتخبات والأندية على وجود المدير الفني أو المدرب إنما يتشكل من مجموعة من المساعدين المتخصصين الذين يسهمون في مساعدة المدرب للوصول إلى النتائج المرجوة، ويعد المدرب المساعد جزءًا رئيسيًا من الجهاز الفني لكرة القدم وتسهم مهاراته وقدراته في مساعدة المدرب على اختيار التشكيلة المناسبة للمباريات وقراءة الفريق المنافس بشكل مناسب ومعرفة أوضاع اللاعبين الفنية والنفسية قبل انطلاق صافرة البداية.

وعمل المدرب المساعد هو متمم لعمل المدرب، اذ يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه وفق تعليمات المدرب ولا سيما في موضوع إحماء اللاعبين قبل التدريبات والمباريات الودية والرسمية وهي ركن أساسي في جاهزية اللاعبين البدنية حتى لا يتعرضوا لإصابات عضلية تبعدهم عن الفريق، مبينًا أن هناك تشاورًا دائمًا بين الجهاز الفني بما يخص اختيار التشكيلة وخطط اللعب والنواحي التكتيكية لكن القرار النهائي يتخذه المدرب وهو من يتحمل مسؤولية قراراته،

وما نراه في أنديتنا المحلية غالبًا ما يكون دوره مهمشًا وثانويًا لكن بعض الاندية بدأت بالاعتماد عليه في المساهمة ببناء الفريق وتوطيد العلاقة بين اللاعبين وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في المدرب المساعد أن يكون محبوبًا من اللاعبين وعلاقته وثيقة معهم، وأن يملك القدرة على خلق الحافز لديهم سواء في التدريبات أو خلال المنافسات، إضافة إلى امتلاكه أسلوبًا مميزًا في تنفيذ التعليمات والمهام الموكلة إليه بشكل احترافي.

همسة:

ما دعاني التطرق لدور المدرب المساعد هو أن بعض أنديتنا تقوم بالتعاقد مع مدرب مساعد من خارج الديار، وهي التي تشكو السيولة وشح الموازنة، حتى لو افترضنا أن المدير الفني او المدرب هو من طلب أن يكون المساعد من جانبه، فعلى مجلس الإدارة او الشخص المخول أن يقنع المدرب بأن المساعد يجب أن يكون موطنًا حتى يتعلم ويستفيد من خبرات المدرب الأجنبي، وهي شغلة ليست بتلك الصعوبة او أنها مستحيلة لكي تتعاقد الأندية مع مدرب مساعد من خارج الديار، وأغلب مدربينا المواطنين لديهم العلم والمعرفة بشؤون التدريب ومنهم من لدية خبرة في تقنية الفيديو والدارات فيش والبعض منهم يذهب الى أبعد من ذلك ولنا مثال في الكابتن خالد تاج، تاج أصبح مطلوبًا في أندية خليجية وآخر محطاته ستكون مع النادي الأهلي القطري والملقب بالعميد، الأهلي طلب تاج شخصيًا ليكون مساعدًا للمدرب الصربي نيبوشا، وسبق لتاج أنه تواجد في قلعة العميد كمساعد للمدرب الخبير ميلان ماتشالا، فكل التوفيق للزميل خالد تاج في مهمته الخارجية.



*نقلاً عن الأيام البحرينية

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