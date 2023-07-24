الوالد والابن في كرة الإمارات

لعلها من المرات النادرة التي تتولى فيها شخصيتان مهمتان من أسرة واحدة قيادة اتحاد الكرة في بلد ما، والفارق ما بين المهمتين يزيد عن خمسة عقود، حيث قاد المغفور له بإذن الله الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، الكرة الإماراتية في مرحلة التأسيس، وها هو الابن، معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان يتولى رئاسة اتحاد الكرة في مرحلة تصحيح الأوضاع وإعادة الكرة الإماراتية إلى الواجهة مرة أخرى.

وشخصياً أرى أن رئاسة معاليه للاتحاد تأخرت كثيراً، حيث يحظى معالي الشيخ حمدان بميزتين مهمتين، الأولى تتمثل في ثقة القيادة، حيث القناعة الكاملة في قدرة معالي الشيخ حمدان على تصحيح مسار الكرة الإماراتية بعد سنوات من التراجع أعقبت سنوات من التوهج والتألق إقليمياً وقارياً.

ثانياً: قناعة الشارع الرياضي بأن معاليه هو رجل المرحلة بما لديه من خبرات متراكمة، حيث نجاحاته المشهودة في كل المناصب التي تقلدها، سواء رياضية أو غير رياضية، كما أن لدى معاليه من الأفكار والرؤى ما من شأنه أن يُنقذ الكرة الإماراتية من عثرتها، وأن ينهض بها من جديد.

وإذا كانت كل الملفات في أمسِّ الحاجة إلى إعادة ترتيب، فإنني أرى أن ملف المنتخبات يجب أن تكون له الأولوية، فالمنتخبات هي واجهة الكرة الإماراتية، لاسيما أن نتائجها في السنوات الأخيرة أبعد ما تكون عن مستوى الطموح والتطلعات.

مع كل الأمنيات بالتوفيق لكرة الإمارات تحت قيادتها الجديدة.

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أيام قليلة وتنطلق بطولة الأندية العربية لكرة القدم في السعودية بمشاركة 16 نادياً تم تقسيمها على أربع مجموعات، ومن أبرز الأندية المشاركة الرباعي السعودي الاتحاد بطل الدوري والنصر الوصيف والهلال وصيف بطل العالم للأندية والشباب، فضلاً عن الزمالك المصري والرجاء المغربي حامل اللقب والوداد وصيف بطل أفريقيا والترجي التونسي، ويوفر الاتحاد العربي للبطولة جوائز قياسية تصل إلى 6 ملايين دولار، وهو ما يفوق جوائز البطولات القارية.

وأتصور أن الفرصة متاحة لأحد الأندية السعودية للفوز باللقب، قياساً بالتدعيمات العالمية التي أبرمتها مؤخراً في مرحلة ما بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ناهيك عن عاملي الأرض والجمهور وأجواء المدن المستضيفة المناخية المناسبة جداً، قياساً بالأجواء في بقية الوطن العربي التي تبلغ ذروتها من حيث الحرارة والرطوبة في الفترة الحالية.

وأمجاد يا عرب أمجاد.

*نقلا عن الاتحاد الإماراتية

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