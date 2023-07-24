صلاح والـ 120 مليونا

عندما أشاهد محمد صلاح وهو فى قمة تألقه الحالي مع ليفربول الإنجليزي، وما وصل إليه من مجد رياضي لن تتخيل أبدًا كيف كان يكافح في بداية حياته للوصول إلى ما هو عليه الآن، حيث لم تكن الحياة دومًا بهذه السهولة بالنسبة للاعب الذي أصبح معروفًا اليوم لدى جماهير أوروبا باسم “الفرعون المصري”.

وبما إنني أفضل لغة الأرقام فسأشرح لكم عن أرباح مميزات كل نادٍ يحصل على صلاح في حالة التعاقد مع اللاعب الذي سيساهم في ارتفاع القيمة التسويقية لأي نادٍ، حيث تبلغ قيمة الفرعون المصري 65 مليون يورو، ومن المؤكد أنها ستزيد عن 100 مليون يورو بمجرد ضمه رسميًا، ثانيًا سيضمن التعاقد مع صلاح دخول رعاة جدد سواء رعاة رسميين أو رعاة ثانويين مما يجعل منظومة الاستثمار والتسويق في النادي تعمل بجهد مضاعف للإبداع بهذه الصفقة وكسب جميع العناصر الداخلية والخارجية للاستفادة منها.

ثالث هذه المكاسب هو أن الصفحات الرسمية التابعة لأي نادٍ يتعاقد معه بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، تويتر، إنستجرام”، ستحظى بمتابعة هائلة من الجماهير المصرية والأوروبية، والتي تقدر بـ120 مليونًا وهي نسبة كبيرة جدًا، وستحرص على متابعة أخبار النادي بشكل عام ومحمد صلاح بشكل خاص ليصبح من أكثر لاعبي العالم متابعة على السوشال ميديا، حيث يتابعه حوالي 72 مليون على تويتر وإنستجرام، الذى أصبح أكبر مصادر الدخل للنجم المصري، حيث تبلغ أرباح نجم “الريدز”، حوالي 131 ألف جنيه إسترليني عن كل منشور له على موقع “إنستجرام”، وذلك حسب تصنيف سنوي لقائمة أغنياء “إنستجرام” ليصبح أداة مربحة له إلى جانب راتبه.

رابعًا الاستفادة من بيع تيشرتات صلاح في المتاجر، مما يساهم في زيادة الأرباح للنادي الذي سينضم إليه، سيكون هناك سيطرة على أغلفة الصحف العالمية بسبب وجود صلاح. ومن معه من اللاعبين العالميين.

أخيرًا في حالة التعاقد مع صلاح ستكون هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد.. لأن اللاعب يعتبر أيقونة للرياضيين والشباب على مستوى العالم، فوجود صلاح في الدوري السعودي يجعله يمضي قدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات في الرياضة السعودية، وللأجيال المقبلة لكن الجملة التي لا يمكن أن ينتهي هذا المقال إلا بها ستكون دائمًا: “محمد صلاح، أكثر من مجرد لاعب”.

*نقلا عن الرياضية السعودية

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