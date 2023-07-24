عشوائية التسعير!

سبق أن كتبت أكثر من مقال عن مشكلة تواجهها أنديتنا السعودية على صعيد أسعار الخدمات، حيث تبنى الأسعار بنسبة تفوق التسعين في المئة على اجتهادات أشخاص يديرون الاستثمار في الأندية من دون أي خلفية تسويقية!!

بل إنني حتى هذه اللحظة لم أجد أي خدمة أو منتج في الأندية تم تسعيرها أو تسعيره وفقاً لاستراتيجية تسعيرية واضحة، وكل ما يحدث هو اجتهادات من أشخاص في الغالب تجانب هذه الاجتهادات الصواب لفترة من الزمن، لتعود ثانية للمنطق بعد أن تزول قيمة هذه الخدمة أو المنتج.

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والعجيب أن المشكلة مستمرة والأخطاء تتكرر، فقبل أيام جمعني اتصال بأحد المسوقين في الأندية وتناقشنا عن إيرادات النادي وعن التذاكر والمنتجات والرعايات، فقال كل شيء جميل إلا الرعايات، فهناك عزوف!! سألته عن الأسعار وأنا أعلم أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات وليس عزوفا كما يقول، فوجدت الأسعار خيالية، حيث تم رفعها عن الموسم الماضي بنسبة 100 ٪ و150 ٪ !!

سألت عن السبب وكانت الإجابة صادمة جداً، هل يعقل أن تبنى استراتيجية تسعيرية بسبب قدوم رونالدو وبنزيما للدوري السعودي؟!! لا شك أن وجودهما إضافة للدوري ولأنديتهما وبالتالي سيكون تأثيرهما إيجابي على السوق ككل لكن ليس بدرجة هذه الزيادة العجيبة والمضحكة، فالعجيب أن تبني استراتيجيتك التسعيرية على السوق متجاهلاً الأهم وهو القيمة، والمضحك أن تربط قيمتك كنادي وقيمة منتجاتك بقدوم لاعب وهذا يعني أن القيمة ستزول مع مغادرة هذا اللاعب!!

فالتكلفة والقيمة هما أساس التسعير، والسوق يعتبر أحد العوامل المؤثرة في الاستراتيجية التسعيرية، وينبغي أن يتعلم كل مسوق هذه المبادئ التسويقية المهمة وأن يعمل بها، مع العمل الجاد على رفع القيمة وليس السعر فرفع القيمة هي من يزيد من سعرك، لكن هذا الشيء لا يحصل في يوم وليلة.

*نقلا عن الرياض السعودية