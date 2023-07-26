نتمنى «السعادة» من أصحابها

يبدأ الوحدة بعد غد مشواره في البطولة العربية المقامة في السعودية، وللمرة الثانية، بعد عام 2017 بمصر، ضمن المجموعة التي تضم الكويت الكويتي، وشباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، بعد مشاركة الشارقة والوصل والشباب والشعب وشباب الأهلي والعين والجزيرة في النسخ السابقة.

ونتمنى أن تكون المشاركة الثانية لـ«أصحاب السعادة» في البطولة، انطلاقة جديدة لأنديتنا، رغم الإخفاقات السابقة، وصعوبة البطولة الحالية، إلا أن الإرادة الصلبة، والرغبة الجادة في التمثيل المشرف لكرة الإمارات، ستكون دافعاً لتقديم كرتنا في هذا المحفل، وبداية لمرحلة جديدة على المستوى العربي، وحاضرة أداءً ونتيجة، لأننا في أمس الحاجة اليوم لعودة كرتنا إلى صدارة المشهد، بعد الإخفاقات المتتالية لمنتخباتنا في البطولات السابقة.

ونتمنى من «أصحاب السعادة» أن يكونوا خير ممثل لنا في هذا المحفل، بعد مشاركات لم تحقق طموحنا، رغم مرور 15 عاماً من الاحتراف الكروي الذي لم يقدم لنا شيئاً نتفاخر به، كما هو الحال مع أبطال هذه البطولة الذين وجدوا ضالتهم فيها، وانطلقوا إلى القارية والعالمية.

وكلنا مطالبون اليوم للوقوف مع ممثل الوطن في البطولة، من اتحاد كرة القدم، وإعلامنا وجماهيرنا، بالتواجد خلفهم في البطولة، والأيام تمضي سريعاً، وكرتنا بحاجة إلى من ينطلق بها نحو الصدارة، أسوة بالأندية الأخرى المشاركة.

وكلنا ثقة في الفريق الوحداوي ممثل الوطن في البطولة، وفي لاعبيه وجهازيه الإداري والفني، وأنهم مدركون للمسؤولية التي أمامهم، وسيكونون خير سفراء للوطن في هذا المحفل الكروي الذي ننتظره جميعاً، لإدخال السعادة على قلوبنا، وأنهم مدركون لأهمية المشاركة، وتحقيق إنجاز لكرتنا، بعد وصافة العين لكأس العالم للأندية، ومشاركات أخرى بنتائج إيجابية، وإن لم يتحقق لنا مبتغانا، لأن كرة القدم تعطي لمن يبادلها العطاء والتضحية والرغبة الصادقة في الإنجاز والانتصار.

وقلوبنا مع «أصحاب السعادة» في البطولة، وجماهيرنا لن تبخل في المؤازرة والوقوف خلف ممثل الوطن في البطولة، وكل التوفيق لـ «أصحاب السعادة» في البطولة، لأنهم يمثلون الوطن، ولا شيء أغلى من الوطن، ونحن من نمثله في هذا المحفل الكروي الذي هو هدف الجميع في كل البطولات، متمنين «السعادة» من أصحابها.



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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