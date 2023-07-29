محرز…..للأهلي جينا…!

من أي نقطة أبدأ......!!

من هناك حيث كتب التاريخ أم من خلال إعلام أوروبي أسماه فخر العرب.....!!

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فعلاً يا رياض كلنا نفتخر ونفاخر بك واليوم نرسم من خلالك خارطة أمل خضراء فيها أنت الثابت الذي نراهن عليه...!!

محرك البحث يقدم لك حقيقة الأرقام التي تفرد بها محرز ومعها تأكيد أن جماهير الأهلي تشكل حالة في فرحها وغضبها....!!

محرز في الأهلي قصيدة كاملة تجد فيها من المتنبي وأبو فراس الحمداني ومحمد إقبال.....!!

هو عندي أكبر من أن أكتبه بسطر تقليدي أو عبارات فيها من خواطر المسافر الذي ظل طريقه......!!

محرز أبجدية أخرى ينبغي أن نتأملها قبل أن نكتب، فمن ابتسامته العفوية يشرق أمل أخضر وحلم أبيض وبقية التفاصيل وجدتها في الأهلي جينا......!!!

يا هي كلمة ويا هي رسالة أخذت مني وقتاً في تأملها ووقتاً آخر في الكتابة لها ومنها.....

محرز بيننا وسيردد معنا في كل مباراة يلعبها الأهلي وعبر الزمان سنمضي معاً......!!!

محرز معنا يشكل من خلالنا العلامة الفارقة في دوري هو حديث العالم....!!

جدة المدينة وجدة الحكاية والرواية سنكتب من خلالك لها أسطراً فخمة تفهم من أول نظرة فالصورة هذه المرة لم تخن البرواز.....!!

الصورة أحياناً أجمل من المجلدات ولهذا دعني أستعير ريشة أمهر رسام لكي أقدم عبرها الصورة التي في دواخلنا لك.....!!

اعلم يقيناً أيها الفخم أن العالم كتبك بكل لغاته لكن كتابتنا عنك مختلفة لأننا نجيد فن التعاطي مع الجمال، كيف لا ونادينا يرتبط بكل مكوناته لمن كتب الحرمان شعراً....!

خذ يا فخر العرب هذا الجمال(من أجل عينيك عشقت الهوى) هي النص الأفخم في سلسلة إرث أم كلثوم وحينما تعرف كاتبها ستعرف سر الغرام...!

جدة التي يشكل ذائقتها الأهلي باتت تنتظر طلتك يا فخر العرب لنردد معها لو أقول الشعر أنت ما كذبت....!!

أخيراً.. يقول أنطوان كومبانيون «الكتاب الذي يتركك كما أنت ليس في الحقيقة كتاباً جديراً بالقراءة».

*نقلاً عن عكاظ السعودية