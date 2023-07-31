سور الأهلي عالٍ

• يقولون إن المثلث من إعلام النصر كوّنوا قروباً افتراضياً من خلاله يتبادلون المواقع لمهاجمة الأهلي، وهذا شيء طبيعي وأفرحني ولم يغضبني.

• فمجرد أن الصياح ارتفع، فهدا دليل على أن هناك أمراً مقلقاً لهم.

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• إلا أن المزعج الهبوط في الطرح والذي وصل إلى الخروج عن الأدبيات.

• وأقول أدبيات احتراماً للغة ولجيل بات ينظر لهم بكثير من الاستهجان.

• أكثرهم أعرف أن إمكاناتهم لا تتجاوز التهريج في المجالس وكل ضحكة لها ثمن.

• يقول هيرمان هيسّه: شخصية المرء هي نتاج صراع بين قوتين متعارضتين؛ الأولى رغبته في خلق حياة مستقلة، والثانية ضغط العالم المحيط بهدف إجباره على التأقلم.

• جميل هذا القول، لكن الأجمل أن نسعى جميعاً في خلق بيئة إعلامية تواكب النهضة التي نعيشها حتى لو أدى الأمر إلى إبعاد هؤلاء المهرجين ومن يسير في ركبهم من المعززين لهم.

(2)

• الأهلي يحتاج بصراحة إلى خط دفاع كامل، فما رأيناه أمس وقبل أمس يعطي مؤشراً أن البناء ينبغي أن يكون من الدفاع، نعم الدفاع ولا غير الدفاع.

• الأيام تجري والدوري على الأبواب وإذا لم يصلح الأهلي حال الدفاع فالقادم كارثي.

(3)

• أحد أهم العوائق التي تحول دون تطور الجنس البشري أن الناس لا يطيعون الشخص الأكثر ذكاءً، ولكن الشخص الذي يتكلم بصوت أعلى.

• هكذا قال آرثر شوبنهاور، أما أنا أرى أن الذكاء مع كثرة الأصوات العالية يغيب قسراً.



*نقلاً عن عكاظ السعودية