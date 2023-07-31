كعادة مملكتنا الحبيبة نجاحها في استضافة أي بطولة سواء إقليمية أو قارية أو عالمية في شتى المجالات بصورة مشرفة، يبهر العالم ويعطي رسالة واضحة لكل القائمين في المنظومة العالمية أن السعودية قادمة بقوة، وهذا بالطبع لم يأتِ من فراغ لأنه نتيجة عمل شاق من خلال تطوير الرياضة كصناعة متكاملة وخلق استثمار رياضي جديد عبر السياحة الرياضية بمختلف المدن داخل مملكتنا الحبيبة.

استضافة السعودية بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023 بمدن أبها والباحة والطائف، جعلت أنظار العالم تتجه إلى وهج العربية، لرغبتهم في مشاهدة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وغيرهما من النجوم الذين أمتعونا في البطولات الأوروبية المختلفة، وأعطوا للبطولة قوة وإثارة.

وبما أنني مهتم بلغة الأرقام ومع بداية مشوار البطولة العربية، يبحث الكثير من المهتمين عن جوائز كأس الملك سلمان والمكاسب التي ستحصل عليها مملكتنا الحبيبة نظير استضافتنا هذا الكرنفال الجميل، التي تعتبر واحدة من أهم أسباب نجاح هذه النسخة من البطولة، بوصف الكثير من المتخصصين بالمجال الرياضي العربي، خاصة أن مبالغ الجوائز المالية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية في هذه النسخة وصلت إلى عشرة ملايين دولار، سيحصل منها الفريق الفائز بالبطولة على 6 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار، كما أنه تم تخصيص مبلغ 200 ألف دولار للفريق الذي سيغادر الدور نصف النهائي، و150 ألف دولار في الدور ربع النهائي، و100 ألف دولار للفرق التي ستودع البطولة في دور المجموعات، وهذه المبالغ ضخت لإكساب البطولة صبغة عالمية إثر التعاقدات المبهجة للأندية السعودية أخيرًا بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصّة 75 % من أكبر 4 أندية في المملكة، وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما سمح بضخ ميزانيات ضخمة في الميركاتو.

ما أريد قوله إن هناك اهتمامًا كبيرًا من وزارة الرياضة السعودية بتنمية المدن التي تستضيف البطولة العربية للأندية، حيث وضعت مشروعًا سيعزز من مكانة هذه المدن كإحدى الوجهات السياحية، ويجعلها مقصدًا للسياحة الرياضية لمجموعة كبيرة من الأندية والمنتخبات مستقبلًا.

في النهاية، أود أن أقول إن السعودية تسير بخطوات ناجحة ومتقدمة من خلال الرؤية التي وضعها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وستضع الرياضة السعودية في مقدمة الدول في العالم من خلال استضافة مثل هذه البطولات.

*نقلا عن الرياضية السعودية

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